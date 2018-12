Poostren nadzor na cestah v okviru akcije proti alkoholu in mamilom v prometu

Alkohol je vzrok vsake enajste prometne nesreče na slovenskih cestah

3. december 2018 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pod okriljem Agencije RS-a za varnost prometa se začenja tretji del nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. Namen akcije je spodbuditi ljudi, da za volan vedno sedejo le trezni in povsem sposobni za vožnjo. Policija in redarstva bodo izvajali poostren nadzor, agencija pa pripravlja številne preventivne dejavnosti.

Ob tem so z agencije opomnili, da v Sloveniji približno vsaka enajsta prometna nesreča nastane kot posledica uporabe alkohola. Pri nesrečah s smrtnim izidom pa je alkohol vzrok pri vsaki tretji. Do 24. novembra letos se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev po podatkih AVP pripetilo 1279 prometnih nesreč. Umrlo je 20 ljudi. Zaradi udeležencev, ki so vozili pod vplivom mamil, je umrlo šest ljudi. To je sicer manj kot v primerljivih obdobjih preteklih let, a še vedno odločno preveč, so še sporočili z agencije.

Večina evropskih držav zelo resno jemlje vožnjo pod vplivom alkohola, ugotavljajo na agenciji. V Franciji vozniku pri več kot 0,8 promila alkohola v krvi grozita denarna kazen za 4500 evrov in zaporna kazen. V Italiji pa voznika pri 1,5 promila lahko celo razlastijo oz. mu vzamejo avtomobil. Tudi na agenciji za varnost prometa si prizadevajo za strožjo zakonodajo, med drugim tudi v obliki kazenske ovadbe voznika, ki vozi pod vplivom alkohola.

Na varnost vplivajo tudi psihoaktivna zdravila

Alkohol, mamila in druge psihoaktivne snovi namreč vplivajo na doživljanje resničnosti, čustvovanje, vedenje in razmišljanje. Vplivajo na zaznavanje in predelavo informacij ter poslabšajo motorične reakcije, ki so ključne za varno udeležbo v prometu, opominjajo na agenciji. Kot dodajajo, pa na varnost udeležbe v prometu lahko vplivajo tudi psihoaktivna zdravila.

V decembrskem času bodo v okviru nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu potekale številne dejavnosti, preventivni dogodki in delavnice, ki jih bo izvajala agencija v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in za izobraževanje, policijo ter nevladnimi organizacijami.

