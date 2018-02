Prihodnji dijaki in študenti na informativnih dnevih

Srednje in višje šole ter fakultete na široko odpirajo svoja vrata

9. februar 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 08:42

Ljubljana,Maribor,Koper,Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Predstavitve izobraževalnih programov se bodo na fakultetah večinoma pričele ob 10. in 15. uri, na srednjih šolah pa ob 9. in 15. uri. Ljubljanska občina svetuje uporabo javnega prevoza.

Ker se bo verjetno največ študentov in dijakov iz drugih delov Slovenije pripeljalo v Ljubljano, je Mestna občina Ljubljana okrepila število avtobusov, ki ustavljajo v bližini fakultet in srednjih šol. V Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 je organizirana informacijska točka, vozniki avtobusov bodo obiskovalcem informativnih dni delili tudi sheme linij LPP.

Tistim, ki se bodo v prestolnico pripeljali z avtom, občina svetuje, naj parkirajo na parkiriščih P+R Barje, Ježica, Studenec in Stožice, parkirišču na Dolgem mostu pa naj se izognejo, saj je povsem zasedeno že z vsakodnevnimi uporabniki. Več koristnih informacij najdete na spletni strani LPP in na strani MOL-a.

Tudi Slovenske železnice so za petek in soboto okrepile redne zmogljivosti za potnike, priskrbeli so dodatne vagone ter dva izredna vlaka.

Prihodnji študenti in dijaki se bodo na informativnih dnevih lahko pozanimali o podrobnostih srednješolskih in študijskih programov, ki jih že zanimajo, ali pa odkrili kaj povsem novega. Dobili bodo informacije o vpisnih pogojih, seznanili se bodo s poklici oziroma z delom, ki ga izobraževanje omogoča, in z možnostmi nadaljevanja izobraževanja. Na srednjih šolah obljubljajo še podrobno predstavitev programov, ogled šole in predstavitev možnosti nadaljevanja šolanja. Fakultete sicer letos razpisujejo 18.481 mest, srednje šole pa 23.644.

Obiskovalcem bodo za boljšo orientacijo na informativnih dnevih v pomoč člani študentskih organizacij in dijaške skupnosti. Poleg fakultet in srednjih šol danes in jutri svoja vrata odpirajo tudi dijaški in študentski domovi.

Nasvet neodločenim

Mateja Gornik Mrvar s sektorja za srednje šole na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport tistim, ki danes še ne bodo mogli sprejeti odločitve, svetuje: "če kandidati še niso sprejeli odločitve in morda kolebajo med posameznimi programi oziroma šolami, bo morda v pomoč obisk spletne strani mojaizbira.si, kjer bodo našli podatke o opisih poklicev, kje se lahko zaposli nekdo, ki zaključi določen program, katere šole in kje izvajajo določene programe, kakšne pripomočke uporablja pri delu, kakšno je njegovo delovno okolje ipd. Zanimiv pa je tudi projekt Zavoda RS za zaposlovanje z naslovom Kam in kako, v okviru katerega bodo devetošolci izvedeli, kateri poklic oziroma program bi bil morda lahko primeren zanje."

La. Da.