Pritožbe varuhinji gledalcev RTV-ja: oglasi, glasbene kvote, izbrisani komentarji ...

Poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija

5. marec 2018 ob 14:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Moja bolečina je televizijska prodaja, ki je čisto zakonita, omejena in pomeni velik prihodek za RTV Slovenijo. Po mojem globokem prepričanju pa ne sodi na ekrane javne RTV," je ob predstavitvi letnega poročila povedala varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev na javnem zavodu RTV Slovenija Ilinka Todorovski je ob predstavitvi letnega poročila za leto 2017 pojasnila, da letno prejme okoli 1.500 pritožb poslušalcev in gledalcev. Vse pritožbe pa po njenih besedah dobijo vsaj odzive ali pa na njihovi podlagi pripravi mnenja ali priporočila uredništvom, ki so, kot pravi, "najmočnejše orožje varuha".

Pritožbe, ki jih prejema, so različne, lahko gre za vsebine ali pa tudi za tehnične zadeve, kot je denimo preglasna glasba v ozadju TV prispevka. Veliko pritožb pa se po besedah varuhinje nanaša na oglaševanje, kjer pa ima "veliko razumevanja za poslušalce in gledalce".

Kot poudarja, programski standardi nalagajo, da se na zaslone ali v eter ne spuščajo oglaševalska sporočila, ki so zavajajoča ali niso v skladu z oglaševalskim kodeksom. Tako je bil na njeno pobudo že umaknjen oglas z zavajajočo vsebino. Ob tem poudarja, da je pač RTV med "kladivom in nakovalom", saj za svoje delovanje potrebuje tudi sredstva iz oglaševanja.

"Večkrat tehtam med finančnim učinkom in moralno škodo," pravi. Njena "največja bolečina" pa je TV-prodaja, ki je sicer zakonita in pomemben vir prihodkov. "Po mojem globokem prepričanju pa ne sodi na ekrane javne RTV," poudarja.

Pritožbe zaradi izbrisanih komentarjev

Glede MMC-ja je največ pritožb komentatorjev. "Izbrisani komentarji so tipičen primer pritožbe varuhu," pravi. Pri pritožbah pa gre večinoma za dve skrajnosti. Tako pritožniki na eni strani želijo kultivirano debato na neki ravni, na drugi pa se sklicujejo na z ustavo zagotovljeno svobodo govora in plačilo RTV-naročnine.

Pritožbe radijskih poslušalcev se v veliki meri nanašajo na glasbeno politiko. Številni niso zadovoljni z glasbenimi kvotami, saj bi si nekateri želeli še več slovenske glasbe ali pa bi morali radijci vrteti več drugih glasbenih zvrsti.

Varuhinja sicer dobiva tudi pritožbe glede objav na družbenih omrežjih, tako vsebin kot zapisov ustvarjalcev medijskih vsebin. Toda na tem področju, vsaj za zdaj nima pristojnosti. "Sama sem se razglasila za nepristojno na tem področju. Kot varuhinja nimam pristojnosti in možnosti, da spremljam to "vesolje", družabne komunikacije in da bi pri vsakem zapisu podajala mnenje, ali je šel pisec čez rob ali ne. Menim pa, da tu vlada precejšen kaos," pravi.

Ob tem dodaja, da sicer ne zamudi nobene priložnosti, da ne bi ustvarjalcev RTV-vsebin spomnila na 21. točko poklicnih meril, ki pravi, naj se ustvarjalci RTV-vsebin vzdržijo slehernega delovanja in ravnanja v svojem zasebnem življenju, ki bi lahko diskreditiralo njihovo poklicno podobo in ugled hiše.

In pohvale RTV-vsebinam? "Pohvale seveda pridejo. Toda na mesec bi jih lahko prešteli na prste ene roke," še pravi varuhinja Ilinka Todorovski.

Gregor Cerar