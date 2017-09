Kovačič: Nismo proti izgradnji drugega tira, a investicija vlade je nejasna in predraga

Potreben nov, sodoben projekt za drugi tir

14. september 2017 ob 21:59

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nasprotniki zakona o drugem tiru, o katerem bodo volivci odločali na referendumu 24. septembra, so nocoj na omizju v Celju poudarili, da niso proti izgradnji drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom, a ne za takšno ceno, kot jo načrtuje vlada. "Drugi tir je nejasna in predraga investicija," je dejal pobudnik referenduma Vili Kovačič.

Kot je dejal Kovačič, je potreben nov, sodoben projekt za drugi tir. Na pomembna vprašanja kot so: kakšno progo bomo sploh gradili, za tovorni promet, za potniški promet, za mešani promet, po kateri specifikaciji, pa nimamo jasnih odgovorov, meni Kovačič.

Po njegovih besedah se nam preveč mudi graditi nekakšen drugi tir, za katerega pa še ni znano, po katerem standardu bo grajen. Vemo pa njegovo ceno: čim višja je, tem bolje, pravi Kovačič in dodaja, da je drugi tir zlagan plenilski projekt vladajoče elite.

Ta drugi tir in ne predlagana druga proga bi se lahko zgradil tik ob obstoječem enojnem tiru in bi pomenil verjetno mnogo cenejšo investicijo v nov projekt ter mnogo hitrejšo izvedbo, največ tri leta in ne 12 let, kot se to predvideva sedaj.

Glede referendumske kampanje pa je Kovačič zelo kritičen, saj meni, da so v neenakopravnem položaju glede na zagovornike zakona o drugem tiru. Poudaril je, da vlada vsak dan objavi kakšen oglas o drugem tiru, gibanje Davkoplačevalci se ne damo pa nima denarja za tovrstne oglase. Počutim se kot del pete kolone, je še dejal Kovačič.

Strojni inženir Rudi Varl je dejal, da predlaga revizijo projekta drugi tir. Zanj je najbolj smešna različica, da bi drugi tir

tekel ob obstoječem v steni Kraškega roba. Le kdo je to načrtoval in še vse ostale površinske variante, ki so vse absurdne in so bile drago plačane, čas pa zapravljen, se sprašuje Varl.

Profesor na ljubljanski strojni fakulteti Jože Duhovnik je predstavil svojo različico drugega tira, ki v večji meri teče ob obstoječi železniški povezavi. Proga bi tako bila dolga 30,4 kilometra in bi stala 800 milijonov evrov. Ta različica je po njegovih besedah tako mnogo cenejša in omogoča hitrejšo izgradnjo kot vladni predlog.

