Referendum o 2. tiru: Stališča predstavlja Stranka Alenke Bratušek

MMC-jevi intervjuji v okviru referendumske kampanje o drugem tiru

5. maj 2018 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svoja stališča v okviru vnovičnega glasovanja na referendumu o drugem tiru predstavlja Stranka Alenke Bratušek. Zanjo je odgovarjal Jernej Pavlič, generalni sekretar stranke

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na istih pet vprašanj.

Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?

V Stranki Alenke Bratušek smo za to, da se drugi tir zgradi čim prej. V kampanji volivcev ne bomo pozivali, naj na referendumu glasujejo za ali proti. To je odgovornost vlade in odgovornost tistih, ki so ta referendum predlagali. Mi referenduma nismo podprli. Ta referendum se nam zdi povsem nepotreben. To, da ga imamo – zdaj že drugič –, je predvsem izraz nesposobnosti vlade, ki je raje ogrozila drugi tir, kot da bi prisluhnila tehtnim pripombam opozicije in se referendumu izognila. Kljub temu, da so se zavedali, da bi o zakonu lahko imeli referendum, kar bi začetek graditve drugega tira lahko zamaknilo za nedoločen čas, so trmasto vztrajali pri svojem. Pomagalo bi že, če bi zakon obravnavali po rednem postopku – za to bi porabili tri mesece, medtem ko smo zdaj predvsem zaradi arogance in ihtavega hitenja vlade izgubili skoraj celo leto in v zrak vrgli šest milijonov evrov.

Poudarjamo, da je nujno, da se drugi tir zgradi – z zakonom ali brez zakona. Za začetek graditve drugega tira namreč posebnega zakona ne potrebujemo. Evropska sredstva smo pridobili, čeprav zakon sploh še ni veljal. Medtem ko mi cincamo s sprejemanjem slabih zakonov in z referendumi, Avstrijci in Italijani okrog nas gradijo povezavo, ki bi lahko danes pomembno pristanišče Luko Koper spremenilo v drugorazredno. Posledice bi čutila država, državljani in slovensko gospodarstvo, ki imajo od pretovora posredne in neposredne koristi – zato potrebujemo drugi tir.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?

Trasa je določena. Kar smo v Stranki Alenke Bratušek zahtevali že ob prvem referendumu in zahtevamo še zdaj, pa je, da se pred začetkom graditve opravi finančna revizija dvotirnega projekta. Vlada je namreč najprej ocenila, da bo enotirna proga Divača–Koper stala milijardo evrov, nato je predsednik vlade zatrdil, da bo toliko stala dvotirna. Kako je to mogoče? Hočemo torej čim natančnejši izračun, koliko bo izgraditev dvotirnega drugega tira stala. Pri tej ponovni analizi stroškov gradnje pričakujemo, da se v izračunu upoštevajo cene za izkop avtocestnih predorov Kastelec in Dekani, ne pa cene izkopa nekih nereferenčnih predorov v južnoameriških Andih in v Alpah. Ker te cene upošteva vlada – čeprav izkop predora v Andih in Alpah v povprečju stane dvakrat več.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?

Kar tako omejiti vrednost investicije navzgor ni možno. Ko bi opravili finančno revizijo projekta, bi lahko dodobra predvideli ceno. Vedeli pa bi tudi, ali Madžarsko sploh potrebujemo kot soinvestitorko ali pa smo drugi tir sposobni zgraditi brez tujega partnerja.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?

Mislimo, da bi Slovenija to investicijo lahko izvedla sama – vemo pa ne, saj bi bilo treba še enkrat pripraviti temeljito finančno revizijo projekta. Če bi gradili s sodelovanjem Madžarske, pa mora vlada nujno dokazati, da Madžarski ni obljubila višjega donosa na njen 200 milijonski vložek v podjetje 2TDK, kot bi Slovenija plačevala obresti, če bi se sama zadolžila za ta znesek. Vloga Madžarov v projektu ni povsem jasna.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?

Pogrešamo realno oceno, koliko bi stala izgradnja nove dvotirne povezave med Koprom in Divačo, zato zahtevamo finančno revizijo projekta.

Pogrešamo realno oceno, ali res ne moremo drugega tira zgraditi sami, brez sodelovanja tuje države. Tudi na to vprašanje bi bilo možno odgovoriti s pripravo dobre ocene, koliko naj bi dvotirna povezava sploh stala.

Pogrešamo podatke o tem, pod kakšnimi pogoji naj bi Madžarska sodelovala pri izgradnji drugega tira.

Pogrešamo vlado, ki bi bila sposobna uvideti, kako pomemben je ta projekt. Ta vlada je namreč zatrjevala, da drugega tira ne bo, če zakon o drugem tiru pade na referendumu. To se nam zdi v Stranki Alenke Bratušek nesprejemljivo. Zato smo vlado že ob prvem referendumu pozivali: pozabimo na referendum, pozabimo na ta slab zakon, opravimo finančno revizijo in začnimo graditi dvotirni drugi tir! Smo za pošten drugi tir, in to takoj!

Odgovarjal je Jernej Pavlič, generalni sekretar stranke Alenke Bratušek

