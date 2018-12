Šarec: Če hočem kot nov človek kaj spreminjati, potem je nujno izvesti kadrovske menjave

Pogovor s predsednikom vlade za TV Slovenija

17. december 2018 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Ko sem šel na volitve, sem rekel, da gremo z našo stranko na volitve zato, da se zgodijo kakšne spremembe," je v pogovoru za Televizijo Slovenija odgovoril predsednik vlade Marjan Šarec na vprašanje o kadrovskih menjavah v vojski, policiji in drugje.

"Če nimaš pravih ljudi na pravih mestih, boš težko delal," je dejal premier.

Šarec je v uvodu poudaril, da je bilo v Španiji "precej vznemirjenja zaradi obiska katalonskega predsednika, ki ga je sprejel najvišji predstavnik države". Ob tem je poudaril, da jih ni zmotilo samo povabilo, jih je pa zmotilo, da ga je sprejel predsednik republike. Šarec je poudaril, da so bili dogovorjeni, da tega sprejema ne bo, saj želijo imeti enotno zunanjo politiko. "Dogovor je bil, da se katalonski predsednik ne sprejme, saj sta tako Španija kot Slovenija članici EU-ja in Španci so ta sprejem tako vzeli, da je bilo nekaj težav."

Na vprašanje o sovražnem govoru je dejal, da mu ni treba braniti svojega imena, želel pa je izboljšati "stanje duha" v državi. Šarec meni, da za razmere v državi ni dobro, da se vsepovprek zmerja in ne spoštuje nikogar. "Ni dostojno javni osebnosti, da ljudi zmerja. To ni dostojno. To navsezadnje gledajo tudi otroci in so potem zmedeni, kaj ni prav in kaj je prav. Če bi se vsi držali dostojnega diskurza, teh težav ne bi bilo." Premier je ob tem dejal, da ga morebitne žalitve ne bodo omajale. Na očitek opozicije, da se vsi preveč pogovarjamo o sovražnem govoru, ker se ne znamo pogovarjati o bistvenih vprašanjih, pa Šarec odgovarja, da ta sovražni govor "ne prihaja samo z desne strani, ampak tudi z leve. Vsak zdaj jemlje iz mojega poziva, kar mu ustreza, ampak vsak mora zase preveriti, ali se izraža dostojno."

"Nisem naklonjen dajanju izjav na pločniku"

O odstopu ministra Marka Bandellija je dejal, da ni šlo za krizo vlade, temveč za "usmerjanje naših instrumentov v pravo smer". Šarec sicer meni, da bo v raznoliki koaliciji še več težav. Poudaril je, da si želi, da bi se ministri vzdržali izjav "na pločniku". Tak pristop mu ni blizu, saj je privrženec tega, da se izjave dajejo v prostorih za novinarske konference. "Če ministri dajejo izjavo, še preden na seji vlade odpremo tematiko, se začne medijski vihar, še preden kar koli sprejmemo, in to ni najbolj pametno." Je pa dodal, da je to njegovo mnenje, in če nekdo rad daje izjave na pločniku, mu tega ne more preprečiti.



Na vprašanje o kadrovskih menjavah na vrhu vojske, policije in drugje je Šarec odgovoril, da je ob volitvah obljubil spremembe in da mora kot nov človek na državnem parketu poskrbeti tudi za kadrovske spremembe, če želi kar koli spremeniti. "Gotovo se bo še kaj zgodilo tam, kjer je to potrebno. Se pa mi ne poslužujemo tega, da ni pomembno, kdo je, ampak da je naš," je dodal Šarec in dejal, da dva ministra v vladi sploh nista člana stranke LMŠ, niti tega od njiju niso zahtevali.

Pokomentiral je tudi, da pri lokalnih volitvah ni bilo dobro, da se je dolgo čakalo na izide. "Kdor je odgovoren za to področje, mora poskrbeti, da zadeve potekajo brez težav, zlasti v drugem krogu."

Ministrstvo mora upoštevati staranje družbe

Zaskrbljen je tudi zaradi zamud pri socialnih transferjih, dejal je, da imajo težave predvsem z informacijskim sistemom, sočasno pa je začela veljati že prej narejena reorganizacija centrov za socialno delo. Na vprašanje o povečanju števila sekretarjev je dejal, da je bil zakon o vladi dogovorjen v času koalicijskih usklajevanj in gre zdaj zgolj za uresničitev dogovora, saj je bila v pogajanjih želja tudi Obrtno-podjetniške zbornice, da se doda državni sekretar za malo gospodarstvo, podobne želje pa so bile tudi drugje.

Na vprašanje o čakalnih vrstah je Šarec odgovoril, da je minister nekaj ukrepov že predstavil, nekaj pa jih bo še pripravil. Izpostavil je težave pri javnem naročanju v zdravstvu in to, da sploh ne vemo, kolikšne so čakalne vrste, prav tako pa bodo morale zdravstvene ustanove prekiniti poslovanje z izgubo. Šarec je ob tem poudaril, da ni navdušen nad datumi v koalicijskem sporazumu, saj je že ob sestavljanju koalicije ocenil, da bo vlada, če bo oblikovana septembra, le stežka sprejela kar koli do novega leta. "So se pa nekateri datumi uresničili, zlasti minimalna plača in ohranitev socialne pomoči." Ob tem je Šarec dejal, da pričakuje tudi nabor ukrepov na ministrstvu za delo, ki bodo upoštevali tudi staranje naše družbe.

Napovedan davek na nepremičnine in dobiček

Kot pomembno je poudaril odpravo administrativnih ovir, zlasti pri prostorskih aktih in pridobivanju ustreznih dovoljenj. "To traja predolgo. Investitor pride v občino in bi želel nekaj graditi, pa ga potem lahko obvestijo, da sprememba prostorskega akta traja več let." Šarec je ob tem dejal, da je minister za okolje Jure Leben pokazal razumevanje za to težavo, čeprav se je moral zdaj ukvarjati z interventnim zakonom zaradi kopičenja odpadne embalaže.

"Gospodarstvo si zagotovo želi vedeti tudi, kakšni bodo davki. Tu je treba izvesti davčno prestrukturiranje," je dejal Šarec in dodal, da bodo povečali davek na dobiček, kot je sklenjeno v koalicijskem sporazumu. "To tudi ne vzbuja največjega odpora pri podjetjih." Napovedal je tudi obdavčitev nepremičnin, a le, če bodo evidence urejene, in da predlog ne bo pripravljen tako, da bo ščitil tiste, ki imajo več, in obremenil tiste, ki imajo manj. Prav tako je poudaril, da ne nameravajo zniževati DDV-ja.

"Zavarovati moramo zunanje meje EU-ja"

Šarec je dejal, da še čakajo na podpis dogovora z Levico, ko bodo prejeli klic. "Mi smo se držali dogovora pri minimalni plači in še kje drugje, tako da ne vidim težave." Dodal je tudi, da se trenutno mudi z nekaterimi zadevami, zlasti s predsedovanjem Evropski uniji, kjer smo, tako Šarec, v sedemmesečnem zaostanku. Glede drugega tira je dejal, da ni bil navdušen nad podjetjem 2TDK niti nad prodajo NLB-ja, a ko je neka zadeva tako daleč, bi bila kakršna koli sprememba težavna in povzročila nepotreben zastoj pri gradnji drugega tira.

Na vprašanje o varnosti je odgovoril, da so ljudje lahko popolnoma mirni, obenem pa močno podpirajo idejo Frontexa, ki bi varoval zunanje meje EU-ja. "To bi bilo nujno. Morali bomo začeti braniti zunanje meje EU-ja učinkovito." Je pa ob tem, tako Šarec, težko doseči dogovor. Slovenska policija pa deluje po zagotovilih Šarca učinkovito. Ob vprašanju okoli nakupa štirikolesnikov pa je Šarec dejal, da njihova cena ne bo zrasla in se Patria ne bo ponovila. Izpostavil pa je tudi, da je Slovenska vojska trenutno tudi kadrovsko podhranjena. "Mi potrebujemo vojsko zaradi nas, in ko jo uredimo, bo tudi Nato zadovoljen." Šarec je ob tem dejal, da se bo Slovenija približala tudi zavezi Nata glede deleža BDP-ja, ki ga država namenja za obrambo.

Ne želi si več Evrope, ampak boljšo Evropo

Glede vstopa Hrvaške v schengenski prostor je dejal, da to ni vprašanje Slovenije, temveč mora Hrvaška iti skozi ustrezen evalvacijski postopek. "Hrvaški smo poslali predlog za ustanovitev demarkacijske komisije, ki bi implementirala sodbo arbitražnega sodišča, odgovora pa nismo dobili." Šarec je ob tem dejal, da je stališče Slovenije jasno: "S Hrvaško se lahko pogovarjamo le še o implementaciji." Glede Višjegrajske skupine je dejal, da ne drži, da Slovenija z njimi ne sodeluje. "Mi smo imeli pred dvema tednoma srečanje v Bratislavi. Med nami ni zidu."

O pretresih v državah EU-ja je dejal, da se ti v veliki družini, kar EU je, dogajajo, a Šarec meni, da bi bilo brez Unije še slabše. Poudaril je, da nikoli ni bil evroskeptik, je pa opozarjal na težave znotraj EU-ja, ki se danes tudi kažejo. "Sam pa nisem za več Evrope, ampak za boljšo Evropo, se pravi za to, kar imamo, a učinkoviteje."

