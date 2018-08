Tonin: Z mesta predsednika državnega zbora bom odstopil na dan, ko bo prisegla nova vlada

Izvršilni odbor NSi-ja svojim poslancem predlaga, naj ne podprejo Šarca

14. avgust 2018 ob 11:39,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik DZ-ja in prvak NSi-ja Matej Tonin je sporočil, da bo z mesta predsednika državnega zbora odstopil na dan, ko bo prisegla nova vlada. Medtem pa je izvršilni odbor NSi-ja svojim poslancem predlagal, naj na petkovem glasovanju ne podprejo kandidata za predsednika vlade Marjana Šarca.

Matej Tonin je ponovil, da je že ob izvolitvi v funkcijo, 22. junija, povedal, da njegova izvolitev na mesto predsednika DZ-ja ne bo ovira prihodnji koaliciji in da se je z mesta predsednika DZ-ja pripravljen umakniti, ko "bo nova koalicija znana in bo oblikovana tudi nova vlada". Prvak NSi-ja je poudaril, da bo dano obljubo držal in bo z mesta predsednika DZ-ja odstopil na dan, ko bo prisegla nova vlada. Ob tem je sporočil, da je odstopna izjava že podpisana, manjka le še datum, "ko se bo ta seja, na kateri bomo volili vlado, tudi zgodila".

Tonin je povedal, da bo s svojim odstopom omogočil, da bo še na isti dan izvoljena nova ministrska ekipa in tudi nov predsednik DZ-ja.

Dokler pa je Tonin še predsednik DZ-ja, namerava postoriti še nekaj stvari, kot eno ključnih je omenil oblikovanje komisij in odborov ter dogovor o izvolitvi podpredsednikov DZ-ja. "V življenje želim spraviti še nekaj administrativno-tehničnih aktov in sklepov, ki smo jih v teh dveh mesecih pripravili z ekipo DZ-ja in jih uskladili z vodji poslanskih skupin. Želim opraviti še nekatere dogovorjene obveznosti na Blejskem strateškem forumu," je še dodal Tonin.

Šarec glasov NSi-ja ne bo dobil

V ponedeljek je izvršilni odbor NSi-ja sprejel odločitev, da poslanski skupini svoje stranke predlaga, naj na petkovem glasovanju ne podpre kandidata za predsednika vlade Marjana Šarca.

Predsednik LMŠ-ja ima sicer tudi brez glasov NSi-ja za izvolitev zagotovljeno zadostno podporo. Glas so mu poleg njegovega LMŠ-ja obljubile tudi stranke SD, SMC, SAB, DeSUS in Levica.

Koliko resorjev bodo prevzele posamezne stranke?

Generalni sekretarji strank peterčka bodo že kmalu nadaljevali drugi krog kadrovskih usklajevanj. V prvem krogu, ki se je končal v ponedeljek, je že znano, koliko resorjev bodo prevzele posamezne stranke, ni pa še v celoti dorečeno, katere.

Znano je, da je SAB odstopil od želje po podpredsedniškem mestu v vladi za Alenko Bratušek, LMŠ naj bi poleg vodenja vlade dobil še pet resorjev – poleg že znanega finančnega in notranjega naj bi prevzel še ministrstvo za zdravje, po katerem med peterico strank ni velikega povpraševanja. V medijih pa se omenjata še ministrstvo za javno upravo in mesto ministra brez listnice za kohezijo.

Že nekaj časa se govori, da naj bi prvak SMC-ja Miro Cerar prevzel vodenje ministrstva za zunanje zadeve, prvak DeSUS-a Karl Erjavec pa naj bi se vrnil na ministrstvo za obrambo.

SMC naj bi dobil štiri resorje, med drugim po poročanju Večera tudi gospodarstvo, kjer bi lahko ostal minister Zdravko Počivalšek. DeSUS-u pripadata dva resorja, predvidoma bi ohranili okoljskega. Tudi SAB naj bi dobil dva resorja, med drugim infrastrukturnega, ki naj bi ga prevzela predsednica stranke.

Pričakovati je, da bi SD, ki bo z Dejanom Židanom dobil mesto predsednika DZ-ja, lahko prevzel še ministrstvi za izobraževanje in za delo.

Sa. J.