Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 53 glasov Ocenite to novico! Marjan Šarec je pred sejo napovedal, da je skupni kandidat včerajšnje peterice strank, ki so sestankovale v Kamniku, za začasnega predsednika DZ-ja Matej Tonin. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Predsednik republike Borut Pahor se je dosedanjemu predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu zahvalil za sodelovanje in ga povabil na "kakšno kavo". Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Cerar je dejal, da verjame, da bo SMC igral ključno vlogo v novi vladi. "Danes bomo verjetno dobili začasnega predsednika DZ-ja, to bo prvi korak, potem pa se bo nadaljevalo usklajevanje med strankami. Ugotovili smo, da dovolj glasov za začasnega predsednika najlaže naberemo za Tonina," je dejal Cerar. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Dodaj v

Šarec: Za začasnega predsednika DZ-ja bomo predlagali Mateja Tonina

Poslanci bodo oblikovali mandatno-volilno komisijo

22. junij 2018 ob 07:35,

zadnji poseg: 22. junij 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred ustanovno sejo DZ-ja je Marjan Šarec, predsednik LMŠ-ja, dejal, da bo pet strank, LMŠ, SAB, DeSUS, SMC in SD za začasnega predsednika DZ-ja predlagalo Mateja Tonina.

Mateja Tonina, predsednika Nove Slovenije, bodo podprle stranke LMŠ, SAB, DeSUS, SMC, SD in seveda NSi: "Ta predlog je s strani te naše sredinske koalicije potrjen," je dejal Šarec in na vprašanje, ali gre za prve obrise koalicije, dal pritrdilni odgovor, a dodal, da je do koalicije kljub temu še vedno dolga pot.

Obenem je Šarec, ki bo pod Toninovo kandidaturo prvopodpisani, poudaril, da so usklajeni, da gre za začasen predlog, in izrazil pričakovanje, da bo Tonin z mesta predsednika odstopil, če se bodo tako dogovorili v okviru koalicijskih usklajevanj. Za demokracijo in splošno pojmovanje politike namreč po njegovih besedah ne bi bilo dobro, da se danes prav dolgo ukvarjajo z imenovanjem predsednika DZ. "Tudi strela lahko danes udari v DZ, vse je možno na tem svetu," pa je odgovoril glede možnosti, da se Tonin ne bi želel umakniti, poroča STA.

Miro Cerar, premier, ki opravlja tekoče posle, je pred sejo dejal, da se je stranka SMC pri kandidatu DZ-ja umaknila, saj ne želi zapletati položaja in želi narediti prvi korak k oblikovaju koalicije, zato je tudi SMC podprl Tonina.

STA poroča, da je skupna odločitev za podporo Toninu po besedah Cerarja sicer "izraz velikega zaupanja". Tonin namreč zagotavlja, da želi biti le začasni predsednik DZ-ja in da se bo treba, ko bo koalicija nastala, dokončno dogovoriti o tem, "kako bomo določene vsebine zastopali na določenih položajih". Kot je še dodal, so ugotovili, da danes potrebujejo začasnega predsednika, ki bi ga lahko podprli z zadostnim številom glasov. "S tem tudi nakazujemo obrise neke nove sredinske koalicije," je pojasnil. Po današnjem prvem koraku bo Šarec po Cerarjevi oceni lažje usklajeval delo pri formiranju te koalicije.

Začetek seje

Po slovenski himni sta poslance nagovorila tudi dosedanji predsednik DZ-ja Milan Brglez in predsednik republike Borut Pahor. Brglez je uvodoma čestital novim poslancem in se zahvalil nekdanjim. "V želji, da bi spoštovanje in samoomejevanje vodilo do sodelovanja, vam želim in nam želim vse dobro v tem sklicu," je dejal Brglez.

Borut Pahor je novim poslancem dejal, da jim privošči zadoščenje, da delajo po visokih pričakovanjih ljudi, ki so jih izvolili. Poudaril je pomen sodelovanja in premeščanja medsebojnih razlik. Pahor je tudi dejal, da bo mandat za sestavo vlade podelil že konec prihodnjega tedna, ali pa v začetku julija. Še enkrat je poudaril, da se mu zdi pošteno, da mandat podeli Janezu Janši. Če pa bi po pogovorih z vodji poslanskih skupin zatrdno ugotovil, da relativni zmagovalec ne more sestaviti koalicije, bi Janšo poklical na vnovični sestanek, saj ga je ta že obvestil, da v tem primeru mandata ne bi sprejel, je pojasnil Pahor.

Dnevni red

Prvo sejo novega sklica DZ-ja bo do izvolitve predsednika vodil najstarejši poslanec Peter Jožef Česnik iz SAB-a. Prva točka dnevnega reda je bila oblikovanje mandatno-volilne komisije. Za predsednika je bil imenovan Jože Tanko iz SDS-a, za podpredsednico pa Tina Heferle iz LMŠ-ja.

Komisija je sestala ob 12. uri, da pregleda poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. Trenutno je vložena zahteva za razveljavitev volitev kandidata z liste Za zdravo družbo Jožefa Jarha in pritožbe nekaterih predstavnikov ZL-DSD-ja, Sloge in Liste novinarja Bojana Požarja.

Po seji mandatno-volilne komisije bodo na plenarni seji sledili potrjevanje mandatov poslancev in volitve predsednika DZ-ja. Glasovanje za predsednika DZ-ja bo tajno.

Prenos seje Mandatno-volilne komisije.

La. Da.