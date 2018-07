SD si ustvarjanja odprte družbe ne zna predstavljati s skupinami, ki širijo strah in razdor

Židanov odziv na Janševo vabilo

13. julij 2018 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SD-ja se je v pismu zahvalil predsedniku SDS-a Janezu Janši za povabilo na koalicijska pogajanja in mu med drugim sporočil, da se bodo za dostojno življenje vseh borili "le s tistimi, ki v srcu dobro mislijo".

Židan je Janši zaželel veliko sreče pri iskanju morebitnih partnerjev v upanju, da bodo v stranki SDS v prihodnosti "model političnega delovanja prepoznali tudi v sprejemanju različnosti, svobodomiselnosti, odprtosti in naprednosti".

Po njegovih navedbah si Socialni demokrati ne znajo "predstavljati ustvarjanja odprte in svobodne družbe s skupinami, ki za dosego svojih parcialnih ciljev v naši družbi širijo strah in razdor, hkrati pa v lažnih novicah in diskreditaciji prepoznavajo legitimne modele lastnega političnega boja".

Kot je zapisal v pismu, si v SD-ju prizadevajo za razmere za rast in blaginjo, da bo v Sloveniji od poštenega dela mogoče ne le dostojno, ampak tudi dobro živeti. "Samozavestna Slovenija, odprta za nove ideje, razvojne priložnosti in sodelovanje z vsemi, ki želijo graditi na vrednotah svobode, solidarnosti, človekovih pravic in trajnostnega razvoja, ni le naša želja, je tudi naše poslanstvo, naš program in naša naloga," je dodal.

Ob tem je izpostavil, da bodo samozavestno Slovenijo v svobodni in solidarni Evropi gradili "skupaj z vsemi, ki so se skozi svoja pretekla dejanja pokazali kot iskreni nosilci naprednih idej. Sodelovali bomo z vsemi, ki partnerski odnos gradijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju, tudi takrat, ko se ne strinjamo," je še navedel.

SD, ki je na preteklih državnozborskih volitvah dobil deset poslanskih mest, se v zadnjih tednih pogovarja za vstop v koalicijo še s petimi strankami pod okriljem LMŠ-ja. Janša pa jih je k pogovorom o možnosti oblikovanja koalicije pod njegovim vodstvom povabil po tistem, ko ga je predsednik republike Borut Pahor v četrtek tudi uradno seznanil z namero, da ga bo predlagal za mandatarja. Janša je vabilo poslal vsem parlamentarnim strankam, a so le v NSi-ju in SNS-u napovedali, da se bodo pogovorov udeležili.

Sa. J.