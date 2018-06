SDS bo v tednu dni razposlal osnutek koalicijske pogodbe

Sestavljanje nove koalicije

15. junij 2018 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V SDS-u bodo na osnovi svojega programa v tednu dni pripravili "osnutek koalicijske pogodbe, ki bo ponujen v usklajevanje koalicijskim partnerjem".

Pri SDS-u, ki je na volitvah na začetku junija osvojil 25 poslanskih mandatov, sicer o svojih povolilnih dejavnostih molčijo. Iz izjav predstavnikov nekaterih drugih strank pa je razbrati, da so se s predstavniki SDS-a neformalno pogovarjali.

Iz stranke pa so v četrtek zvečer prek Twitterja sporočili, da se je sešel strokovni svet, ki je "ocenil izide volitev, za katere je pripravil zmagovit program". Obenem so napovedali, da bo na osnovi tega programa v tednu dni pripravljen tudi osnutek koalicijske pogodbe, ki bo ponujen v usklajevanje koalicijskim partnerjem. Glede na navedbe prvaka SDS-a Janeza Janše, da nikogar ne izključuje, je pričakovati, da bodo osnutek prejele vse v DZ izvoljene stranke. To so v SDS-u potrdili.

Janša se je sicer že prejšnji teden na neformalnem srečanju sešel s predsednikom republike, po katerem je v izjavi za medije tudi napovedal, da bodo vabilo z nekaterimi programskimi izhodišči, prejeli vsi. Omenil je, da se je v DZ uvrstilo devet strank, da je takšna situacija posledica našega izkrivljenega proporcionalnega volilnega sistema in da narekuje pristop, pri katerem so k oblikovanju vladne koalicije povabljene vse stranke.

Obenem pa je Janša napovedal, da ne bo sprejel mandatarstva, če bi se izkazalo, da neka druga večina mimo SDS-a izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado s potrebno podporo poslancev.

Vzporedna pogajanja

Nekatere stranke levo od sredine se namreč v teh dneh intenzivno sestajajo in usklajujejo o oblikovanju morebitne levosredinske vlade, ki bi jo vodil drugouvrščeni na tokratnih volitvah, predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec.

Obrisi morebitne nove vladne koalicije se bodo pokazali tudi na ustanovni seji DZ-ja ob glasovanju o predsedniku parlamenta, ki jo je predsednik republike Borut Pahor po prejemu uradnih izidov volitev sklical za prihodnji petek.

Kdo bi lahko postal predsednik DZ-ja, v strankah uradno še ne razkrivajo, neuradno je slišati, da si tega položaja želi dozdajšnji premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Prav tako uradno še niso znani potencialni kandidati za ministrske položaje v eni ali v drugi vladi.

Janša je sicer v enem izmed četrtkovih tvitov zapisal tudi, da je po pogovoru pri direktorju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Alešu Šabedru jasnejša slika o stanju v otroški srčni kirurgiji in zdravstvu na splošno. "Med drugim čim prej potrebujemo sposobnega ministra ali ministrico za zdravje," je zapisal.