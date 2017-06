Sindikat poštnih delavcev poziva k zakonskim spremembam na področju vročanja

V sindikatu so stopili v bran poštarjema, ki sta skušala vročiti sodno pošiljko Janezu Janši

14. junij 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat poštnih delavcev (SPD KS90) prelaganje krivde za nesprejem sodne pošte na ramena pismonoš označuje za zavržno dejanje. Parlamentarne stranke pa poziva, naj predlagajo spremembe zakona o poštnih storitvah.

V sindikatu so se z javnim pismom odzvali na izjave odvetnika prvaka SDS Janeza Janše Francija Matoza o neprepričljivem in neverodostojnem pričanju pismonoš v pravdni zadevi, v kateri novinarka Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Eugenija Carl zaradi spornega tvita odškodninsko toži Janšo.

Zaslišana poštarja sta v torek na obravnavi pojasnila, kako sta skušala sodno pošiljko vročiti Janši, vendar jima to ni uspelo, ker ga ob vročitvi ni bilo doma. Po navedbah enega od njiju pa mu v nabiralnik pošiljke ni vstavil, ker je bil ta premajhen in se je bal, da bi se pošiljka lahko poškodovala. Po oceni Matoza pa je šlo za nepravilno vročanje pošiljke.

Sindikat: Diskreditacija naših kolegov

V sindikatu poudarjajo, da trdno stojijo za navedbami obeh kolegov, ki sta jih podala med pričanjem in trdijo, da sta postopke vročanja sodne pošte izvedla profesionalno, korektno in v skladu z vsemi zakonskimi pravili vročanja. "Odvetnikovi napori pri dokazovanju po njegovem prepričanju nepravilnega vročanja so v nekaterih delih diskreditacija naših kolegov in s tem našega našega poklica, pri čemer se poraja sum, da so v ozadju politične in druge motivacije, nepovezane s samim primerom," so zapisali.

Prepričani so, da sta pismonoši "ravnala tako, kot jima narekujejo in ju zavezujejo interna pravila Pošte Slovenije, to pa je, da v poštne nabiralnike strank pismonoše nikoli ne smejo puščati pošte-ovojnic in drugih pošiljk na način, da bi do njih prišla tretja oseba". Ob tem poudarjajo, da interna navodila zavezujejo pismonoše tudi k temu, da ne smejo vstavljati pošiljk tako, da bi se lahko kakorkoli poškodovale. "Pri vročanju pošiljke v nabiralnik Janeza Janše sta omenjeni pismonoši vse našteto dosledno upoštevala," so navedli v javnem pismu.

Težave zaradi doma izdelanih nabiralnikov

Obenem so v sindikatu opozorili, da se pismonoše pri svojem delu vse pogosteje srečujejo s težavami zaradi neustreznih in tudi doma izdelanih poštnih nabiralnikov. Po zakonu o vročanju v upravnih in pravdnih postopkih morajo pismonoše presojati in sporočiti pošiljatelju, da je poštni nabiralnik naslovnika neuporaben in zato sodnih dopisov ni moč puščati v njem. "V zvezi s tem je zato zelo sporno, da so pismonoše vse prevečkrat primorani pričati na sodišču, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali so hišni nabiralniki namenoma predelani tako, da se sodno vročanje ne more opraviti," so dodali.

Kot so navedli, bi njihovo težavo rešili standardizirani, enotni in dovolj veliki poštni nabiralniki. Zato so vse parlamentarne stranke, torej tudi SDS, pozvali k predlogu sprememb zakonodaje in dodali, "naj se nehajo sprenevedati, ko se zaradi lastnih političnih ali populističnih interesov izmikajo dvigovanju uradne pošte, v nadaljevanju pa nato krivijo in diskreditirajo vročevalce - pismonoše".

Janši izrečena zamudna sodba

V pravdni zadevi, v kateri Carlova od Janše terja plačilo odškodnine zaradi objave na družbenem omrežju Twitter, je velenjsko okrajno sodišče lansko jesen razsodilo, da je bil Janšev tvit žaljiv, ter mu naložilo plačilo 6000 evrov odškodnine. Pri tem je sodišče izreklo zamudno sodbo, ker tožena stranka ni v roku odgovorila na tožbo.

Na tožbo pa Janša ni odgovoril, ker, kot navaja, sodnega pisanja lani v času poletnega dopusta ni prejel oz. mu ga vročevalec ni vročil. Zdaj želi dokazati, da ima pravico do vrnitve v prejšnje stanje. Če bo zadeva vrnjena v prejšnje stanje, se sodba razveljavi in se postopek začne znova.

Zaradi istega tvita je Janšo tožila tudi novinarka in urednica RTVS Mojca Šetinc Pašek. Tudi v tem primeru je velenjsko okrajno sodišče v zamudni sodbi ugodilo zahtevi Šetinc Paškove po odškodnini v višini 6000 evrov, a je tudi v tej zadevi tožena stran zahtevala vrnitev v prejšnje stanje, ker tožbe ni prejela in nanjo ni odgovorila.

L. L.