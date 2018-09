Šiško: Postroj je bil provokacija. Pokazal je moč posameznika.

"Namen je bil odpreti ljudem oči"

11. september 2018 ob 14:23

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Vodja samooklicane Štajerske varde Andrej Šiško je sporočil, da je šlo pri spornem postroju, zaradi katerega ga je policija pred dnevi pridržala, le za provokacijo.

"Provokacijo smo naredili zato, da smo pokazali slovenski javnosti, kako stvari potekajo pri nas v Sloveniji. Kako delujejo mediji, politika, policija, vojska in varnostno-obveščevalne službe. Mislim, da nam je uspelo in da je ljudem postalo jasno, da ima vsak posameznik neverjetno moč. In ko se ti posamezniki povežejo med seboj, lahko stvari spremenijo na bolje," je povedal Andrej Šiško, vodja Štajerske varde in zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija.

Šiško: Orožje je bilo airsoft

Poudaril je, da na postroju, katerega posnetki so se pojavili na družbenih omrežjih, niso imeli pravega orožja, temveč le airsoft replike. "Svobodni ljudje smo se odločili, da bomo naredili prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi Dežele Štajerske. Imamo vso pravico do tega. Radi bi sodelovali z organi Republike Slovenije, da jih razbremenimo, a zdaj je treba najprej počakati, da bo vlada dokončno potrjena," je dejal. "Nimamo nobenega namena, da bi kogar koli rušili, niti z orožjem niti drugače," je dodal.

Da je šlo za provokacijo, je po njegovih besedah prepoznal tudi preiskovalni sodnik, ki ga je v nedeljo zvečer izpustil na prostost. "Tisti, ki so me v ta zapor spravili, nimajo proti meni ali komur koli, ki je bil na postroju Štajerske varde, niti enega samega dokaza, da bi mi kakor koli delovali proti Republiki Sloveniji," je povedal.

"Nikogar ne pozivam k nekemu nasilnemu delovanju, ne ščuvam, ne delam stvari, ki mi jih očitajo, ampak se samo strogo držim ustave Republike Slovenije. Ljudi pa lahko pozivam k temu, da se zbudijo iz spanja in se zavedo, da so suvereni, ne pa da prepustijo vajeti ljudem, ki jih je izvolila peščica ljudi," je dodal.

"Volitve so diskriminatorne"

Da sam kot kandidat na zadnjih predsedniških volitvah ni prejel več podpore kot trenutno izvoljeni predstavniki države, si razlaga s tem, da naj ne bi mogel enakopravno sodelovati na volilnih soočenjih. Da bi se letos znova potegoval za župana Maribora, ne razmišlja. "Ne mislim več sodelovati na volitvah, ker so diskriminatorne," je povedal.

Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države.

Policisti so ga aretirali po hišnih preiskavah v četrtek na njegovem domu v Mariboru. Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne je preiskovalni sodnik odločil, da ni razlogov za pripor, zato so ga izpustili na prostost.

Ustreznost odločitve preiskovalnega sodnika trenutno presoja zunajobravnavni senat, tožilstvo pa vztraja pri obtožbah zoper Šiška in ima še vedno namen vložiti obtožni akt ali zahtevo za preiskavo v tem primeru.

Al. Ma.