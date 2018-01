Slovenska vlada najela odvetniško pisarno v Pulju za pomoč ribičem ob morebitnih kaznih

Slovenski ribiči zatrjujejo, da niti po arbitražni razsodbi ne lovijo čez sredinsko črto

29. januar 2018 ob 07:45,

zadnji poseg: 29. januar 2018 ob 21:08

Potem ko so hrvaški ribiči prejeli kazni zaradi nedovoljenega prehoda meje, bo podobno naredilo tudi hrvaško notranje ministrstvo- Slovensko kmetijsko ministrstvo je za pravno pomoč slovenskim ribičem najelo odvetniško pisarno v Pulju.

Hrvaška policija je zaradi kršitev pri prehodu državne meje poslala prvih 11 kazni slovenskim ribičem. Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je dejala, da je bila Hrvaška prisiljena odgovoriti z enakim ukrepom. Med poslanimi kaznimi je šest plačilnih nalogov za posameznike, ki imajo registrirana plovila, pet pa za pravne osebe. Za pravne osebe so predvidene kazni 2.134 evrov, za posameznike pa 334 evrov.



Slovenska vlada zagotavlja ribičem, da jih bo zaščitila, zato se ti kazni pretirano ne bojijo. Tako je koprski ribič Silvano Radin poudaril, da bo, če prejme kazen, ravnal po navodilih in kazni posredoval pravniški pisarni v Pulju, kjer naj bi potem to vse uredili. A Radin slovenskim oblastem ne verjame popolnoma, zato na spornem območju v prihodnje ne bo ribaril, "dokler ne bo točno dorečeno, kje je ta meja." Opozoril je tudi, da je slovenska vlada obljubila pomoč zaradi izpada dohodka, ki pa je še kar ni.

Erjavec: Zaščitili bomo ribiče

Na napoved hrvaškega ministrstva, da bo kaznovalo slovenske ribiče, se je odzval zunanji minister Karl Erjavec, ki meni, da je že sama diplomatska nota, v kateri je Hrvaška konec tedna napovedala kazni za slovenske ribiče zaradi domnevnih kršitev meje v Piranskem zalivu, saj meja nikoli ni bila določena na sredini Piranskega zaliva, absurdna. Slovenskim ribičem je Erjavec zatrdil, da ni nobene bojazni, saj nima Hrvaška prav nobene pravne podlage, da bi jih kaznovala za lov v slovenskem morju na podlagi meje, določene na arbitražnem sodišču. Slovenija pa bo, tako Erjavec, naredila vse, da zaščiti državljane in ribiče.

Hrvaška želi po njegovem mnenju očitno na vsak način izsiliti pravico do izvajanja pristojnosti v slovenskem morju, a meja je določena na podlagi arbitražne razsodbe in absurdno je, da želi hrvaška stran zdaj izvajati pristojnosti tam, kjer je slovensko morje. "Če sem zloben, bi lahko rekel, da gre za nekakšno papagajsko politiko," je še dejal. Ribičem je Erjavec danes zatrdil, da "ni nobene bojazni", saj nima Hrvaška "nobene pravne podlage" za kaznovanje slovenskih ribičev, ki lovijo v slovenskem morju na podlagi meje, določene na arbitražnem sodišču.

Ribiči upravičeni do odškodnine

Tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je medtem v Bruslju dejal, da so napovedane kazni slovenskim ribičem, ki lovijo v slovenskih vodah, izjemno huda provokacija. "Namesto da bi bili že daleč v implementaciji in iskali skupne projekte, se s temi provokacijami Hrvaška od tega oddaljuje," je poudaril in dodal, da so se s slovenskimi ribiči dogovorili, da bo država prevzela na svoja pleča morebitne sodne stroške in da bo pomagala ob morebitnem poškodovanju lastnine ribičev. Prav tako bodo ribiči dobili odškodnino, ker ne morejo uresničevati vseh pravic iz ribolova, in sicer 250 evrov na tekočo dolžino plovila.

Na vprašanja, kdaj namerava Slovenija odgovoriti na omenjeno hrvaško noto, je zunanji minister spomnil, da hrvaška stran sploh še ni odgovorila na tri diplomatske note, ki jih je Slovenija v Zagreb poslala decembra. Po pravilih diplomacije je sicer po navadi rok za odgovor 30 dni, a "nam se nikamor ne mudi, zlasti ne na takšne absurdne diplomatske note", je še dejal.

Prve kazni hrvaškim ribičem

Med prejemniki prvih 14 slovenskih kazni po 500 evrov zaradi kršitev meje so savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga ter savudrijski ribič Ezio Kocjančič, ki je za Televizijo Slovenija dejal, da upa, da bo od zdaj naprej hrvaška policija bolj stroga in držala mejo tam, kjer je. Kocjančič je kazen takoj poslal hrvaškemu ministrstvu za notranje zadeve, ki naj bi zadevo uredilo, mejo pa namerava prečkati tudi v prihodnjih dneh.

Tudi drugi hrvaški ribiči sporočajo, da bodo kazni slovenskih organov pregona poslali pristojnim hrvaškim institucijam, ki so jim zagotovile, da lahko nemoteno lovijo sredi Piranskega zaliva. "Takoj, ko dobimo kazni, če jih sploh dobimo, jih bomo poslali na ministrstvo. Obljubili so nam, da 300-odstotno stojijo za nami in da lahko lovimo ribe, kazni pa naj, takoj ko jih dobimo, pošljemo njim," je izjavil Ezio Kocijančić, ki je bil med prvimi, ki so lovili čez mejo po slovenski uveljavitvi arbitražne odločbe konec decembra lani. O višini kazni ni želel ugibati, a je dejal, da se lahko pri njem zaplete, če bo želel obiskati svojce v Sloveniji, kar počne vsak teden. Kocijančićeva soproga je namreč Slovenka.

Tudi slovenski ribiči ne bodo plačevali

Hrvaško zunanje ministrstvo je konec prejšnjega tedna na slovensko veleposlaništvo v Zagrebu naslovilo noto, v kateri izražajo "globoko nezadovoljstvo in protest" glede napovedanega pošiljanja kazni hrvaškim ribičem. Napovedali so, da bodo tudi sami v povračilnem ukrepu poslali kazni osmim slovenskim ribičem, ki naj bi najpogosteje kršili hrvaški zakon o nadzoru državne meje, sicer pa imajo 235 dokumentiranih primerov kršenja meddržavne mejne črte.

Na Hrvaškem namreč napovedujejo - podobno kot slovenska stran za ribiče sosednje države - da če slovenski ribiči kazni ne bodo plačali, ima lahko pravnomočni postopek za posledico tudi postopke hrvaške policije do njih pri prehodu državne meje.

