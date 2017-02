SMC: Cerar in Brglez merita moči, kdo bo izšel kot zmagovalec?

Na tehtnici je institucionalno ravnotežje med vlado in DZ-jem

11. februar 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na vrhu največje vladne stranke SMC bo, kot kaže, zaradi novele zakona o tujcih, ki je zanetila spor med t. i. "očetoma" stranke Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom, še nekaj časa vel hladen veter.

Vsi namreč čakajo, kako se bo končalo merjenje moči med premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom državnega zbora (DZ) Milanom Brglezom, torej predsednikom in podpredsednikom stranke. Politični analitik Tomaž Deželan ob tem ocenjuje, da je v sporu Cerar-Brglez poleg osebnega na tehtnici tudi institucionalni prestiž.

Pri sporu med premierjem in predsednikom DZ-ja gre, kot ocenjuje Deželan, za trk dveh osebnosti, ki sta nosilca dveh pomembnih funkcij, izvršilne in zakonodajne. Kako bosta lahko sodelovala v prihodnje, se je in se še sprašuje marsikdo, ki opazuje njuna ravnanja. Čeprav skušajo v SMC-ju s premierjem Cerarjem na čelu vse skupaj prikazati kot izključno notranjo zadevo SMC-ja, pa je Deželan poudaril, da je v sporu na tehtnici tudi institucionalno ravnotežje med vlado in državnim zborom.

Tudi zaradi tega dejstva niti Cerar niti Brglez iz spora ne moreta iziti kot poraženca. "Poraženec ne bo izgubil samo na osebni ravni ali znotraj stranke, ampak bo v tem kontekstu nekaj izgubila tudi sama institucija, kateri predseduje," je pat pozicijo opisal Deželan.

"Za prihodnost stranke ključna razrešitev spora"

Ob tem je lažje razumeti tudi odlašanje s pogovorom med t. i. očetoma SMC-ja Cerarjem in Brglezom, dodaja Deželan, ki je hkrati opozoril tudi na pomen rešitve spora za največjo vladno stranko. "Proces razreševanja omenjenih nesoglasij je ključen za samo prihodnost stranke," je sklenil.

V SMC-ju za zdaj ne razkrivajo pričakovanj, ki jih imajo glede razrešitve spora. Pravijo le, da se je treba o vsem skupaj pogovoriti. Ne opredeljujejo se glede Cerarjevega poziva Brglezu, naj odstopi s podpredsedniškega mesta v stranki. Uradno tudi ne odgovarjajo na vprašanje, kateri scenarij razhoda med Cerarjem in Brglezom je bolj verjeten, če sploh kateri. Torej, ali bo Cerar organom stranke predlagal Brglezovo razrešitev ali bo Brglez pred člani sveta SMC-ja sam preveril, ali še ima podporo.

G. K., Nataša Mulec , Radio Slovenija