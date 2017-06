Stranki IDS in Trs se bosta združili v Levico

Za vodjo stranke kandidira Luka Mesec

24. junij 2017 ob 08:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stranki IDS in Trs, ki delujeta v poslanski skupini Združena levica, se bosta na kongresu združili v stranko Levica, enako pa se bo imenovala tudi poslanska skupina.

Z ustanovitvijo nove stranke bo dokončno razpadla takšna Združena levica, kot je nastopila na parlamentarnih volitvah in v DZ-ju dobila šest poslanskih sedežev. Takrat sta z IDS in Trsom nastopili tudi DSD, ki se je preimenovala v ZL-DSD, in 4. skupina. Slednji sta bili kritični do poslanske skupine, v kateri nimata svojih članov, pri pogovorih o združevanju v eno stranko pa skupnega jezika niso našli.

Delegati kongresa bodo danes potrdili program in statut nove stranke ter izvolili vodstvo. Za predsednika oz. koordinatorja kandidira zdajšnji koordinator IDS-ja Luka Mesec, sicer tudi vodja poslanske skupine ZL. Za zdaj pa še ni znano ali bo novo stranko vodil koordinator ali predsednik, saj bodo o tem na glasovanju odločili delegati. Hkrati bodo na kongresu poskrbeli tudi za nasledstveni sporazum in izvolili organe stranke.

Kot je povedal Mesec, želijo na kongresu prikazati enotnost. "Doslej je bila ZL razcepljena na različne stranke in gibanja, zdaj pa prihajamo pod eno streho, tudi na naslednje državnozborske volitve korakamo enotni. Enotno bo ime poslanske skupine in stranke, ki bo zastavljena široko in odprto," je pojasnil. Vsi, ki so dobronamerni, ki se čutijo levičarji, ki verjamejo v vrednote solidarnosti, socialne države, enakosti in boja proti vsakršnim oblikam zatiranja, so po njegovih navedbah v stranki dobrodošli.

V programskem smislu tako po besedah Mesca združitveni kongres ne prinaša bistvenih sprememb, pač pa gre za kontinuiteto pri nagovarjanju ljudi.

T. K. B.