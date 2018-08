Učenci se vračajo v promet, previdno na cesti

Nacionalna preventivna akcija

23. avgust 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kmalu se bo začelo novo šolsko leto in učenci se bodo množično vrnili na ceste. Agencija za varnost prometa zato vse udeležence poziva k previdnosti, da se bo pozitiven trend varnosti nadaljeval.

Pred novim šolskim letom je agencija za varnost prometa na novinarski konferenci predstavila statistiko prometnih nesreč z udeležbo otrok v prometu in več dejavnosti za varno vključitev otrok v promet. "Po lanskem letu, ko je bilo po statističnih podatkih najuspešnejše prometno varno leto, je letošnje še boljše," je dejal direktor Igor Velov.

Da bi bila pot otrok v šolo čim varnejša, bo od 27. avgusta do 9. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Začetek šolskega leta, namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo tudi letos vodi in koordinira agencija.

V prvih sedmih mesecih lani je na naših cestah po besedah direktorja agencije za varnost prometa Velova umrlo 71 ljudi, v enakem obdobju letos 51. To po njegovem mnenju pove, da "so na pravi poti", ki so si jo začrtali. "Vendar pa je to samo spodbuda, da moramo vse to nadaljevati. In nacionalne akcije za varno vključitev otrok v promet in druge dejavnosti temu sledijo," je dejal. Kot je dodal, ga veseli, da do danes v letošnjem letu ni bilo smrtne žrtve med otroki, medtem ko je bila v enakem obdobju lani ena.

V prometnih nesrečah lani 444 otrok

Podrobnejše podatke je podal Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije. Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 444 otrok, starih do 14 let. Od tega je bilo 91 otrok povzročiteljev prometnih nesreč, najpogosteje kot pešci in kolesarji. V starostni skupini do 14 let so lani umrli trije otroci, 26 je bilo hudo poškodovanih, je dejal. V prvem polletju letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok, starih do 14 let, od tega je bilo 47 povzročiteljev, umrl ni noben otrok.

Policisti bodo v prvih dneh šole izvajali poostren nadzor hitrosti in preverjali tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo. Pozorni pa bodo tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi v temi ali ob zmanjšani vidljivosti. Preverjali bodo še opremljenost in tehnično brezhibnost uporabnikov koles in mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, je povedal.

Dragana Trivunđa Tomanič z agencije pa je predstavila dejavnosti sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in dejala, da je ob začetku šolskega leta njihova dejavnost usmerjena predvsem v to ranljivo skupino udeležencev v prometu. "Šolski prag bo prestopilo 21.874 prvošolcev in za vsakega od njih smo pripravili knjižico Prvi koraki v svetu prometa, v kateri so predvsem napotki in navodila, kako otroke pripraviti na varno udeležbo v prometu," je povedala.

Za varovanje otrok v prvem tednu bo skrbelo tudi več kot 500 prostovoljcev, ki bodo navzoči na šolskih poteh 101 slovenske šole. Kot novost letošnjega leta je Tomaničeva izpostavila uvedbo varovanja otrok na šolskih poteh tudi po šolskih počitnicah med šolskim letom v trajanju enega tedna. Druga letošnja novost pa je izvajanje ocene varnosti na določenih točkah šolskih poti.

Merilniki hitrosti

V bližini šol je zmanjševanje hitrosti ključnega pomena, zato je agencija že drugič letos v brezplačni desetmesečni najem slovenskim občinam podelila prikazovalnike hitrosti Vi vozite. Župana občin Dobrova – Polhov Gradec in Hoče – Slivnica, Franc Setnikar in Marko Soršak, ki sta med letošnjimi prejemniki prikazovalnika hitrosti, sta povedala, da želijo na takšen način spodbuditi voznike, da v naseljih zmanjšajo hitrosti, še posebej v okolici šol.