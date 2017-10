Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slavnostni govornik na osrednji državni proslavi ob dnevu reformacije bo predsednik DZ Milan Brglez. Foto: BoBo Dodaj v

V Cankarjevem domu proslava v počastitev dneva reformacije

95 tez slovenske kulture

30. oktober 2017 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Linhartovi dvorani CD-ja se bo ob 20. uri začela državna proslava v počastitev dneva reformacije ob 500. obletnici reformatorskega gibanja. Slavnostni govornik bo predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Umetniški del slovesnosti so pripravili scenarist in režiser Tomaž Letnar, scenograf Andrej Stražišar, skladatelj Marjan Peternel in oblikovalec videa Den Baruca.

Reformacija za Slovence s prvo knjigo v slovenskem jeziku pomeni predvsem civilizacijski preskok in začetek narodove samobitnosti. Kot razmišlja režiser proslave, je v luči globalizacije, tihega odmiranja nacionalnih držav in prevlade globalne korporativne identitete ter sodobnih genetskih odkritij vse bolj jasno, da je le še kulturna identiteta temelj narodove samobitnosti.

95 tez slovenske literature

Dan reformacije po prepričanju Letnarja ni zgolj verski praznik evangeličanske skupnosti, temveč za vse Slovence praznik narodovega razvoja, svobode duha, kulture in ustvarjalnosti na vseh področjih bivanja. Zato je simbolno nasproti 95 tezam Martina Lutra postavil 95 tez slovenske literature, pa tudi znanosti in kulture nasploh.

Igralcem se bodo pridružili kratki filmi, v katerih dramska igralka Milena Zupančič na simbolnih lokacijah slovenstva pojasnjuje koncept in odrsko dogajanje. Nastopil bo tudi zbor Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec, pomemben glasbeno scenski element bodo viseči zvonovi in druga tolkala v zraku nad odrom s tolkalko Petro Vidmar.

Neposredni prenosi proslave bodo na prvih programih Televizije in Radia Slovenija ter na spletnem portalu RTV Slovenija.

Dan reformacije, 31. oktober, je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Na ta dan obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Reformacija, ki se je začela v Nemčiji, je Slovencem dala prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh - Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.

G. K.