V zdravstvu stavke ne želijo uperiti v bolnike

22. januar 2018 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaposleni v zdravstvu, ki se bodo v sredo pridružili stavki, opozarjajo na porušena razmerja med poklici v dejavnosti, zahtevajo tudi sprejem normativov. Pri izvajanju stavke so omejeni, opravili bodo vse nujne storitve.

Porušena razmerja v zdravstveni dejavnosti so nevzdržna, je na medijski konferenci dejal Jakob Počivavšek, vodja koordinacije stavkovnih odborov, ki so stavko napovedali za v sredo. Ena ključnih stavkovnih zahtev je po njegovih besedah sprejem standardov in normativov, ki so bili stalnica že preteklih stavkovnih sporazumov.

V sredo bodo stavkali zaposleni različnih profilov, med njimi so strežnice, bolničarji, čistilke, vzdrževalci, energetiki, skladiščniki, laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, medicinske sestre, zdravstveni administratorji, računovodski delavci in kadrovski delavci. Kot je poudaril sekretar Sindikatov v zdravstvu Pergam Vladimir Lazić, zdravstvo ne temelji le na nosilcih te dejavnosti, torej zdravnikih, ampak gre za med seboj povezano verigo različnih profilov.

Stavko so napovedali v okoli 120 zdravstvenih ustanovah v Sloveniji, koliko zaposlenih se bo za stavko odločilo, še ni znano, saj se lahko zanjo odločijo tudi tik pred zdajci, je pojasnil Počivavšek. Po njegovih besedah so stavkovne dejavnosti podprla vodstva številnih zavodov.

Zaposleni v zdravstveni dejavnosti se bodo udeležili tudi shoda pred poslopjem vlade, tisti, ki jih ne bo v Ljubljano, pa bodo svojo podporo stavkovnim dejavnostim v času shoda izrazili pred zavodi.

Cilj: Čim manj prizadeti bolnike

Kot so zagotovili tudi predstavniki posameznih sindikatov, bodo stavko izvedli na način, da bo ta kar najmanj, kolikor je mogoče, prizadela bolnike. Za stare pod 18 in nad 65 let se stavka ne bo v ničemer poznala, drugi bolniki jo lahko občutijo v nekoliko daljših čakalnih dobah, zanje namreč nekaterih nenujnih storitev ne bodo izvajali.

Tako bo denimo v laboratorijih veljal nedeljski urnik, opravljali bodo urgentne preiskave, druge pa bodo preložili na prihodnje dni. Denimo diabetične bolnike, ki so bili na ta dan naročeni na redno preiskavo, bodo prenaročili na neki drug dan, če bo bolnik to preiskavo nujno potreboval ali če je starejši od 65 let, pa so preiskavo dolžni opraviti, je pojasnila predsednica Sindikata laboratorijske medicine Slovenije (SILMES) Mojca Završnik.

"Slabe izkušnje iz prejšnjih stavk"

Tudi radiološki inženirji po vsej Sloveniji so pozvani, da opravijo nujne stvari, je dejal predsednik Sindikata sevalcev Slovenije Robert Kokovnik. Ob tem je opozoril, da so nosilci dejavnosti, torej zdravniki, tisti, ki povedo, kaj je nujno. "Po slabih izkušnjah iz prejšnjih stavk vemo, da se najdejo posamezniki, ki to izkoriščajo in s položaja moči izsiljujejo nujnost preiskav," je pojasnil in izrazil upanje, da tovrstnih ekscesov ne bo. Po Kokovnikovih besedah so nenujne denimo preiskave v presejalnih programih, a se še dogovarjajo, ali jih bodo tisti dan izvajali ali ne.

Predsednik Florence sindikata medicinskih sester Miha Benet je ocenil, da glede na naravo njihovega dela velikega učinka v stavki ne bo, saj bodo pri svojem delu tudi ta dan delovali za dobro bolnikov. Se bodo pa njihovi člani in drugi zaposleni udeležili protestnega shoda.

Brez vzdrževalnih del, smeti ne bodo odnašali ...

Stavka bo v sredo potekala tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Kot je naštel Lazić, sicer tudi predsednik sindikata zavoda, tehnično-vzdrževalni sektor ne bo izvajal rednih vzdrževalnih del, kurirska služba bo raznašala samo nujne pripravke, strežnice bodo čistile samo bolniške sobe, smeti ne bodo odnašali. Čakalna doba se bo po njegovih ocenah podaljšala za kako minuto ali uro.

V javnih lekarnah, med katerimi so tudi bolnišnične, bodo stavkali v sredo med 10. in 13. uro, v tem času bodo lekarne delovale na ravni dežurstva.

Nekateri bodo februarja ločeno stavkali

Počivavšek je obžaloval, da se stavki niso pridružili tudi drugi sindikati z zdravstvenega področja, ampak nekateri organizirajo ločeno stavko v februarju, čeprav so njihove stavkovne zahteve v svojem bistvu enake. Upa, da bodo z obema stavkama spodbudili vlado, da se bo lotila reševanja težav v zdravstvu.

Iz UKC-ja Ljubljana so sporočili, da so zaposlene pozvali, naj stavka poteka umirjeno, da bolnikom ne bo povzročala škode, tako da naj bodo zastoji pri delu z bolniki čim manjši.

UKC: To je treba postoriti

Med navodili, ki so jih zaposleni dolžni spoštovati, so navedli, da se bodo med stavko izvajale tiste zdravstvene storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Tu gre med drugim zlasti za zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, poškodb in zastrupitev ter kroničnih bolezni, če bi preložitev neposredno povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, in druge storitve nujne zdravniške pomoči. Opravljale se bodo vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti in bolnike, starejše od 65 let, ter tudi vse storitve v povezavi z nosečnostjo in porodom.

Kot so pojasnili, bo delo v UKC-ju na dan stavke potekalo tako kot ob sobotah, nedeljah in praznikih. Operativni program za vse urgentne bolnike ter bolnike, mlajše od 18 let in starejše od 65 let, bo potekal normalno. V ambulantah bodo opravili vse prve preglede, kontrolne pa le v nujnih primerih. Tiste, ki so bili redno napoteni na ambulantne preglede, ki jih ne bodo opravljali, so že ali jih še bodo prenaročili.

Na pediatrični kliniki in na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja bo delo potekalo brez zapletov. V lekarni UKC-ja Ljubljana pa bodo v času stavke zdravila izdajali le za nujne recepte.