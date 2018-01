Stavka: okrnjeno delo, zaprt del ustanov in shod pred vlado

Stavka 16 sindikatov, 22 jih podpira shod

15. januar 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavko, ki bo 24. januarja, je do zdaj napovedalo 16 sindikatov javnega sektorja, protestni shod, ki bo na dan stavke pred vlado, pa je podprlo 22 sindikatov javnega sektorja, je na novinarski konferenci napovedal Jakob Počivalšek, vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja.

Kako bo potekala stavka, so predstavniki nekaterih sindikatov za zdaj le nakazali, več dejavnosti pa bodo predstavili v prihodnjih dneh.

Delo bo okrnjeno

Na področju zdravstva se stavki pridružujejo tudi sindikati v okviru konfederacije Pergam, ki imajo med svojimi člani različne profile, kot so medicinske sestre, bolničarji, strežnice, laboratorijski tehniki in farmacevti. Napovedali so, da bo njihovo delo okrnjeno - v času stavke bodo opravljali le nujna dela in tista opravila, ki jim jih narekuje zakonodaja.

Lekarne bodo obratovale kot v času dežurstva

Lekarne bodo organizirane tako kot v času dežurstva. Veterinarji bodo ta dan opravljali samo nujna dela v povezavi z zaščito živali. Prav tako bodo omejene storitve na centrih za socialno delo. Na fakultetah bodo večinoma odpadla predavanja. Kjer so izpitni roki, bo presoja prepuščena posamezniku, ne bodo pa odpovedovali že dolgo napovedanih izpitov. Pri tem so v visokošolskem sindikatu poudarili, da so sindikat za celotno dejavnost in vključujejo tudi administrativno-tehnične delavce.

Zaprti nekatere knjižnice, vrtci, gledališča ...

Zaprte bodo nekatere visokošolske knjižnice, prav tako nekateri vrtci, so pojasnili v Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije Vir. Po navedbah Sindikata kulture in narave Slovenije pa bodo vrata zaprli tudi nekateri zavodi, kot so knjižnice, arhiv, gledališče, kjer si ta dan tako ne bo mogoče izposoditi knjig ali pa bodo odpadle predstave.

Po navedbah sindikatov bo stavka ta dan tudi na upravnih enotah, finančni upravi, zaporskem sistemu, pa tudi v državnem zboru. Na Radioteleviziji Slovenija se nameravajo stavki pridružiti z enourno prekinitvijo programa in neke vrste bojkotom političnih funkcionarjev tako, da bodo program namenili predvsem stavkovnim temam.

Vojake pozvali, naj vzamejo dopust in pridejo na protest

Za vojake velja prepoved stavke, jih je pa eden od dveh sindikatov, ki jih zastopata, pozval, naj si vzamejo dan letnega dopusta in se udeležijo protestnega shoda. Gasilci, ki so z vlado pred kratkim dosegli dogovor, tudi ne bodo stavkali, v njihovem sindikatu pa napovedujejo udeležbo na protestu.

Del sindikatov napovedal ločene stavke

Čeprav so v sindikatih poudarili, da gre za stavko vseh zaposlenih, h kateri so povabljeni tudi nečlani sindikatov, pa ni jasno, kolikšen delež zaposlenih se ji bo pridružil. Nekateri sindikati so namreč napovedali ločene stavke, tako bodo 12. februarja stavkali policisti, dan za tem sta stavko napovedala sindikat zdravstva in socialnega varstva ter sindikat delavcev v zdravstveni negi, 14. februarja pa bo stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo organizira Sviz.

Kot je znova dejal Počivavšek, sindikati od vlade zahtevajo ustrezno ovrednotenje dela v okviru enotnega plačnega sistema, upoštevajoč načelo enakega plačila za primerljivo delo, in odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni v času krize.

Vlada po navedbah Počivavška ni pripravljena odpraviti neustreznega vrednotenja delovnih mest za zaposlene nad 26. plačnim razredom in se ni pripravljena pogajati o odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je povzročila s sklepanjem dogovorov in višanjem plač posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju. Trditve ministra za javno upravo Koprivnikarja, da si vlada prizadeva za ohranitev enotnega plačnega sistema, so tako zgolj prazne besede, saj so ravnanja vlade drugačna, je dejal Počivavšek.

Sindikalisti dvomijo o verodostojnosti ocen vlade, ki je zahteve sindikatov ovrednotila na 991 milijonov evrov, saj da se te ocene vsak dan povečajo za nekaj sto milijonov evrov. O finančnih posledicah sindikalnih zahtev bodo lahko govorili šele tedaj, ko se bo vlada spustila v pogajanja, je poudaril Počivavšek.

Počivalšek: Koprivnikar ni kredibilen

Počivalšek je bil tudi kritičen do poteze vlade, ki je v četrtek oblikovala posebno pogajalsko skupino za enotno pogajanje s sindikati, a se je že naslednji dan ločeno sešla s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki je stavko napovedal za 14. februar. Kot je dejal Počivavšek, je minister Koprivnikar, ki se je udeležil pogajanj s Svizom, nekredibilen sogovornik in pogajanja z njim na čelu ne bodo zagotavljala zaupanja med obema stranema. Zato vlado pozivajo, naj za vodjo pogajalske skupine imenuje drugo osebo. Ob tem je izrazil tudi kritiko predsednika vlade Mira Cerarja, ki da se je umaknil v ozadje, čeprav bi pričakovali, da bi se dejavno vključil in prevzel odgovornost za razreševanje situacije.

