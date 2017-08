Vladni projekt drugi tir po mnenju SDS škodljiv za davkoplačevalce

Janša: 1,5 milijarde za 27 kilometrov je preveč

24. avgust 2017 ob 16:54

Ljubljana - STA

V SDS-u menijo, da je vladna investicija drugi tir vodena nepravilno, cena projekta, določena z zakonom, pa je previsoka in škodljiva za davkoplačevalce. V največji opozicijski stranki so obenem prepričani, da želi koalicija z zakonom, o katerem bodo volivci odločali na referendumu, uzakoniti sistemsko korupcijo.

V SDS-u pred začetkom referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru izpostavljajo, da namerava vlada Mira Cerarja za dva odstotka celotnega slovenskega železniškega koridorja plačati več kot milijardo davkoplačevalskega denarja.

Kot so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na spletni strani stranke, gradnjo drugega tira podpirajo, saj ga Slovenija zelo potrebuje. "Vendar pa nasprotujemo načinu gradnje in načinu financiranja drugega tira, ko ga načrtuje vlada," poudarjajo.

Namesto jasne in vzdržne finančne konstrukcije predstavniki vladajoče koalicije po mnenju SDS-a v javnosti predstavljajo različne in mnogo previsoke ocene o tem, koliko naj bi stala gradnja drugega tira.

Opozarjajo, da polno odgovornost za negospodaren in nesorazmerno drag projekt nosijo tudi koalicijski poslanci iz vrst SMC-ja, SD-ja in DeSUS-a, ki so zakonu v DZ-ju prižgali zeleno luč. "Ob vsem skupaj je najbolj neverjetno to, da so glasovali za zakon, ki ceno celotne investicije opredeljuje od 1,35 do 1,8 milijarde evrov," so zapisali.

Predsednik SDS-a Janez Janša opozarja, da Slovenija nima zlatih rudnikov in naftnih vrelcev, da bi si lahko privoščila milijardo in pol za 27 kilometrov proge.

V SDS-u se jim nerazumljiva zdi tudi odločitev vlade, da je za gradnjo drugega tira ustanovila novo državno podjetje 2TDK, čeprav imamo državna podjetja, ki skrbijo za 1.200 kilometrov že obstoječih železniških prog. Prepričani so, da je vlada pripravila zakon, ki omogoča sistemsko korupcijo in napajanje lobijev z denarjem.

Al. Ma.