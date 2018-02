Pahor: Evropska komisija naj sprejme nedvoumno stališče o arbitraži

Stališče predsednika republike

7. februar 2018 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor podpira širitveno strategijo Evropske komisije, a obenem od nje pričakuje, da bo sprejela nedvoumno stališče glede odločitve arbitražnega sodišča.

Predsednik republike Borut Pahor se je odzval na v torek objavljeno širitveno strategijo Evropske komisije (EK) na Zahodni Balkan. Prav zaradi tega je povabil na pogovor predstavnika EK-ja v Sloveniji Zorana Stančiča. Zaprosil ga je, da predsedniku EK-ja Jean-Claudu Junckerju prenese pričakovanje Slovenije, da Evropska komisija še naprej smatra, da je meja med Slovenijo in Hrvaško s sodbo arbitražnega sodišča določena.

"Tako Slovenija razume njegov včerajšnji poziv obema državama, da sta odgovorni za ta problem in ga morata rešiti: torej problem implementacije in ne problem določitve meje," so še pojasnili v uradu predsednika republike.

Stančič: Meja je določena

Stančič je predsedniku republike zagotovil, da ostaja mnenje Evropske komisije nespremenjeno, torej, da je meja določena; ostaja pa problem njene implementacije. Pahor je to stališče ocenil kot zelo pomembno, saj odpravlja morebitne nesporazume o pogledih Evropske komisije na vprašanje njenega odnosa do narave spora med Slovenijo in Hrvaško. Prav zaradi tega je Stančiču dejal, da mora Evropska komisija glede strategije širitve na Zahodni Balkan natančneje opredeliti, kako razume rešitev vprašanj o meji držav kandidatk, so še sporočili iz urada republike.

V strategiji širitve, ki kot časovni okvir za morebiten sprejem prvih novih držav Zahodnega Balkana navaja leto 2025, Evropska komisija tudi navaja, da bo v prihodnje od držav kandidatk tudi zahtevala, da še pred vstopom v EU rešijo mejna vprašanja.

"Tako stališče je imela tudi Slovenija glede vstopa Hrvaške. Zato sta tedaj Slovenija in Hrvaška ob sodelovanju Evropske unije z arbitražnim sporazumom dogovorili način določitve njune meje na kopnem in na morju," so še zapisali v uradu predsednika republike.