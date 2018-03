Za socialni mir je vlada zdaj pripravljena odšteti več

Vlada se je približala sindikatoma zdravstvene nege in socialnega varstva

2. marec 2018 ob 13:55,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je vendarle privolila v zvišanje plač v zdravstvu, pri čemer bi izvzeli zdravnike in tiste, pri katerih so anomalije že odpravili. Predlaga dvige večinoma za en plačni razred oziroma štiri odstotke, je poročal Radio Slovenija.

Nova vladna pogajalka Lilijana Kozlovič, ki je vodenje pogajanj prevzela prejšnji teden, se je sešla s predstavniki sindikata delavcev v zdravstveni negi in sindikata zdravstva ter socialnega varstva. Predstavila jim je izhodišča, ki jih je v četrtek sprejela vlada, sindikata pa v njih vidita določeno približevanje, saj se bo masa plač očitno zvišala za več kot en odstotek oz. 45 milijonov evrov, kot je bilo na mizi do zdaj.

Po informacijah Radia Slovenija je vlada vendarle privolila v zvišanje plač, pri čemer je izvzela zdravnike in domala vse, ki so jim anomalije že odpravili. Je pa zajela več kot 60 orientacijskih delovnih mest, s tem pa tudi vse poklice, ki so nanje vezani. Predlaga dvige večinoma za en plačni razred oz. štiri odstotke, za nekaj poklicev nad 40 plačnim razredom pa za osem odstotkov. Bi pa glavnino teh zvišanj želela premakniti na prihodnje leto. Sindikalne plačne želje so sicer praviloma dvakrat višje.

Je pa vlada zavrnila zahtevo po 1.200 evrih regresa za vse z minimalno plačo v letošnjem letu, z zakonom za uravnoteženje javnih financ odvzetih osem odstotkov pa ne bi vračala pred letom 2020. Hkrati bi redno delovno uspešnost pustila zamrznjeno tudi še v prihodnjem letu, je še poročal Radio Slovenija.

Kozlovičeva ima mandat za višji dvig, a tega najverjetneje ne bo za vse

Finančnega okvira, ki ga je določila vlada, Kozlovičeva ni želela razkriti, saj meni, da polemiziranje v javnosti ta trenutek ni konstruktivno. Pogovore s sindikati želi izpeljati na samem, vse dokler se drug drugemu čim bolj ne približajo, takrat pa nameravajo rezultate predstaviti tudi javnosti. Že v četrtek pa je priznala, da lahko sindikatom ponudi več denarja za dvige plač kot njen predhodnik Koprivnikar, ki je imel mandat vlade za 45 milijonov evrov. Po neuradnih informacijah Radia Slovenija pa dviga plač ne bo za vse zaposlene in ne za vse poklice.

Na zahtevo nekaterih sindikatov se vlada z njimi pogaja ločeno, čeprav Kozloviča zatrjuje, da bodo morali na koncu vsi doseči neki skupni dogovor. Na vprašanje, ali zadnja vladna izhodišča presegajo enoodstotni dvig plačne mase, kot je predvideval prejšnji vladni predlog, pa je odgovorila: "V tem trenutku da."

Kozlovičeva: "Gre za izredno dragocene poklice"

Vladna pogajalka je poklice v zdravstvu, zdravstveni negi in socialnem varstvu označila za izredno dragocene poklice, ki pa imajo kar veliko nedorečenih vprašanj. Dodala je, da verjame, da bodo z razumnim pristopom v sicer kratkem času "dejansko tudi dosegli rešitve, ki ne pomenijo samo dviga plačnih razredov, ampak izboljšanje tudi drugih pogojev za delo v zdravstveni negi in socialnem varstvu".

Sindikati: Z vlado smo na pravi poti

Predsednica Sindikata zaposlenih v zdravstveni negi Slovenije, Jelka Mlakar, ugotavlja, da vladni predlog načeloma pomeni približevanje sindikatom in da se vlada opredeljuje do vseh razen dveh njihovih zahtev. Sicer pa novo vladno ponudbo težko ocenjuje, saj jo morata podrobno preučiti stavkovna odbora obeh sindikatov. Do nje se bosta opredelila na začetku prihodnjega tedna, ko bodo dobili čistopis vladnega predloga.

Mlakarjeva tako meni, da so z vlado na pravi poti. Najbližje so si pri kadrovskih standardih in normativih, kjer se zdi, da imajo podporo obeh resornih ministrstev. "Tam dejansko računamo, da je ta stavkovna zahteva skoraj dorečena, seveda z nekimi terminskimi načrti uveljavljanja in dopolnjevanja," je pojasnila. Nekoliko bližje naj bi bili tudi pri ponudbi dviga plač in vprašanjih dodatkov.

La. Da., T. K. B.