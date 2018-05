Janša o zavrnitvi odškodninske tožbe zaradi afere Patria: Nad sodnico ni samo modro nebo

23. maj 2018 ob 13:23,

zadnji poseg: 23. maj 2018 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo, s katero je SDS od države zahteval odškodnino, ker naj bi proces Patria vplival na volitve leta 2014, Janša kritizira delo sodnice.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo, s katero je SDS od države zahteval odškodnino, ker so ocenili, da je proces Patria vplival na volitve leta 2014, so za STA sporočili z državnega odvetništva. Sodba še ni pravnomočna, pritožba pa je mogoča v 30 dneh od prejema sodbe v pisni obliki.

Janša: Nad sodnico ni samo modro nebo

Predsednik SDS Janez Janša je do zavrnitve ljubljanskega sodišča kritičen. Kot je zapisal na Twitterju, sodnica "sploh ni izvedla resnega dokaznega postopka", a nad njo "ni samo modro nebo". V tvitu še pojasnjuje, da so tožbo "vložili proti tistim, ki so dokazano krivo tožili in sodili", a da jih je "aktualna oblast ščitila".

SDS ni dokazal protipravnosti ravnanja sodnikov

Državno odvetništvo je pojasnilo, da so prejeli sodbo in da je sodišče v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek največje opozicijske stranke, saj da ni dokazala protipravnosti ravnanja sodnikov vseh treh stopenj v kazenski zadevi zoper predsednika stranke. Okrožno sodišče je ugotovilo, da že osrednji element odškodninske odgovornosti države, to je protipravnost, ni podan, so navedli na državnem odvetništvu.

Tožbo je stranka SDS vložila septembra 2016, potem ko je ustavno sodišče 23. aprila 2015 razveljavilo obsodbo Janše na dve leti zapora zaradi korupcije pri nakupu osemkolesnikov Patrie in proces vrnilo na prvo stopnjo v ponovno odločanje. Primer je nato zastaral.

Od države zahteval odškodnino v višini 886.257 evrov

Izračun je predstavljal razliko med sredstvi, ki jih je SDS prejel iz državnega proračuna na podlagi števila dobljenih glasov na volitvah, in sredstvi, ki bi jih prejel, če procesa Patria ne bi bilo. Pri tem so kot osnovo vzeli izid z volitev leta 2008.

Ljubljansko okrožno sodišče je obravnavo po vsega dveh narokih končalo 7. marca letos. Še pred tem pa je zavrnilo večino dokaznih predlogov.

Zaslišan je bil le Janša

V okviru obravnave je bil edini zaslišani predsednik stranke Janez Janša, ki je dejal, da je škoda, ki je bila s procesom Patria povzročena SDS-u, velika in težko izmerljiva. Po njegovi oceni do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito.

Spomladi 2018 je odškodninsko tožbo proti državi zaradi procesa Patria sprožil tudi Janša sam. Zahteva 900.000 evrov odškodnine od nekdanje tožilke in še treh sodnikov, ki so sodelovali v postopku.

Branka Zobec Hrastar je bila avtorica obtožnega predloga v zadevi Patria, okrajna sodnica Barbara Klajnšek je na prvi stopnji na zaporne kazni obsodila Janšo, Antona Krkoviča in Ivana Črnkoviča, višji sodnik Milan Štrukelj, takrat predsednik senata višjega sodišča, je obsodilno sodbo potrdil, odškodnino pa zahteva tudi od vrhovnih sodnikov Vesne Žalik in Branka Masleše.

Vložili smo jo proti tistim, ki so dokazano krivo tožili in sodili. Res pa jih je aktualna oblast (in ne država, kar smo vsi mi) ščitila. Sodnica sploh ni izvedla resnega dokaznega postopka. A nad sodnico Turkovo ni samo modro nebo. https://t.co/d4yXDQO2vf — Janez Janša (@JJansaSDS) May 23, 2018

