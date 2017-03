Cerar glede terana Junckerju verjame na besedo

Še enkrat naj bi se temeljito pretehtala vsa dejstva

9. marec 2017 ob 18:09

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Premier Miro Cerar je ob obisku Bruslja poudaril, da glede terana verjame besedi predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, ki mu ob obisku Slovenije zagotovil, da bo "postopek zaustavil na ta način, da se bodo še enkrat temeljito pretehtala vsa dejstva".

Juncker je ob nedavnem obisku v Sloveniji povedal, da bo komisija preučila nova dejstva v zadevi teran. Slovenska stran razume, da to pomeni začasno ustavitev postopka sprejemanja delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran.

Po ponedeljkovi izjavi kmetijskega ministra Dejana Židana, da se postopek ustavlja, so v komisiji na vprašanje, ali so postopek že prekinili, odgovorili, da je postopek še v teku, saj niso sprejeli še nobene odločitve, se pa zdi, da so se pojavili novi elementi, ki jih bodo upoštevali.

Komisija bi morala sicer osnutek delegiranega akta na portalu za boljšo zakonodajo objaviti že konec februarja, a se do zdaj to še ni zgodilo.

Cerar Junckerja seznanil z novimi dejstvi

Premier Cerar je ob prihodu na vrh EU-ju v Bruslju na vprašanje, kaj se dogaja v povezavi s teranom, poudaril, da verjame Junckerjevi besedi, da bodo postopek zaustavili, zato da temeljito pretehtajo nova dejstva. "Predsednika Evropske komisije sem prav s tem namenom povabil v Slovenijo, da govoriva posebej tudi o teranu, našem odličnem slovenskem vinu, o vinu, ki je izključno slovensko," je poudaril premier in dodal, da je Junckerja ob obisku Slovenije seznanil z nekaterimi novimi dejstvi.

Juncker pa je po premierjevih besedah zagotovil, da bo sam vplival na to, da se bo postopek do te mere zaustavil, da se bodo preučila vsa nova dejstva. "In to zdaj verjetno že poteka," je povedal Cerar.

Na vprašanje, ali bo o teranu v Bruslju znova govoril z Junckerjem, je premier pojasnil, da se bosta ob robu vrha verjetno uspela vsaj na kratko pogovoriti o tem ali še kakšnem drugem problemu.

Sa. J.