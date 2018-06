Žiža za dvojezičnost, Horvath proti "kupčkanju" z glasovoma manjšinskih poslancev

Poslavlja se poslanec z rekordnim stažem Roberto Batelli

Italijansko narodno skupnost bo v DZ-ju zastopal Felice Žiža, ki se bo posvetil oživljanju dvojezičnosti v praksi. Madžarsko narodno skupnost pa s podporo Orbana Ferenc Horvath, ki je dejal, da ne bo poslanec SDS-a.

Felice Žiža je novo ime, ki vstopa v politiko z veliko zagnanostjo. Za njim je kampanja, v kateri je osebno govoril s številnimi sonarodnjaki. Tudi osebnemu pristopu pripisuje zasluge za svojo zmago. Čeprav se v politiki še ni preizkusil - je zdravnik - pa je bil tudi do zdaj dejaven v izolski narodnostni skupnosti. Kot poslanec se bo brez odlašanja lotil uresničevanja dvojezičnosti, da bi zaživela v praksi, bo skušal pridobiti čim več denarja.

"Osredinil sem se na vse naše pripadnike. Nas je, sem preštel, okoli 4500," je v izjavi dejal Žiža, ki se za pomoč pri kampanji zahvaljuje svoji družini in sodelavcem, hkrati pa tudi vsem pripadnikom italijanske narodne skupnosti, ki so se po njegovih besedah v velikem številu udeležili njegovih predstavitev in soočenj.

Meni, da so prav ta soočenja prispevala k njegovi izvolitvi, saj so ga pripadniki manjšine prepoznali kot človeka, ki se zavzema za enotnost, ki "dela v ekipi in ki čuti veliko pripadnost do svoje manjšine". Programi vseh treh kandidatov, ki so kandidirali za poslanca italijanske narodne skupnosti, so namreč po njegovih besedah zelo podobni. Poleg Žiže sta kandidirala še Maurizio Tremul in Bruno Orlando.

RTV Koper potrebuje finančno avtonomijo

Kot eno glavnih nalog, ki se je bo s svojim poslanskim delovanjem lotil, je Žiža danes poudaril nujnost ustrezne ureditve finančne in kadrovske avtonomije regionalnega RTV-centra v Kopru. "Potrebujemo finančno stabilnost, da nismo vsako leto odvisni od sveta zavoda RTV Slovenija," je dejal Žiža.

Njegove prednostne naloge so med drugim še dialog z državnimi ustanovami, delo za zaščito, promocijo ter uresničevanje pravic narodne skupnosti in krepitev položaja šol.

Žiža, ki dela kot strokovni direktor izolske bolnišnice in je od 2010 tudi izolski podžupan, je povedal še, da bo delo v bolnišnici nadaljeval v 20 odstotkih. To pomeni, da bo poleg dela poslanca dodatno, enkrat tedensko delal kot zdravnik na kirurškem oddelku izolske bolnišnici. Do izročitve dela novemu strokovnemu direktorju bolnišnice bo opravljal še to funkcijo. Upa, da bo funkcijo predal v mesecu ali dveh.

Na volilni komisiji 9. volilne enote, na območju katere volijo poslanca italijanske narodne skupnosti, je Žiža po do tedaj preštetih glasovnicah prejel 44,78 odstotka glasov. Tako je premagal prvega moža Italijanske unije Maurizia Tremula, ki mu je na volitvah glas zaupalo 37,36 odstotka volivcev, in sodelavca v izolski italijanski samoupravni narodni skupnosti Bruna Orlanda, ki je prejel 17,85 odstotka glasov. Volilna komisija 9. volilne enote se bo ponovno sešla danes ob 13. uri, ko bo k tem glasovom prištela še glasovnice, prispele po pošti.

Poslanca Roberta Battellija, predstavnika italijanske narodnosti z rekordnim stažem, bo tako nadomestil Felice Žiža.

Madžarski predstavnik bo Ferenc Horvath

46-letni profesor geografije in madžarščine Ferenc Horvath, tudi prvi mož krovne organizacije Madžarov, ki živijo v Sloveniji, je novi manjšinski poslanec v državnem zboru. Po pričakovanjih so mu volivci iz petih prekmurskih občin namenili več glasov kot protikandidatki Gabrieli Sobočan.

Ob strankarskem predvolilnem obisku v Lendavi je madžarski premier Orban podprl tudi izvolitev Horvatha, češ da bo v tem primeru Madžarska še naprej izdatno financirala projekte v severovzhodni Sloveniji.

Horvath: Ne bom poslanec SDS-a

Horvath trdi, da to v političnem smislu še ne pomeni, da bo v državnem zboru poslanec SDS-a. In si ne želi, da bi bila manjšinska poslanca predmet političnega kupčkanja. "Kakršna koli bo vlada, mora biti stabilna, narodnostna poslanca morata imeti nevtralno držo, želim si, da ne bomo v nerodnem položaju jeziček na tehtnici," je dejal novoizvoljeni poslanec madžarske manjšine.

Pri posamičnih projektih želi biti povezovalni člen med slovensko in madžarsko vlado, v državnem zboru pa bo delal v korist vse regije, ne samo za Madžare.

