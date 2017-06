Foto: 650.000 ljudi na paradi prvakov v Pittsburghu

Trener Mike Sullivan napovedal tretji zaporedni naslov

14. junij 2017 ob 22:46

Pittsburgh - MMC RTV SLO

MVP končnice Lige NHL Sidney Crosby je bil presenečen, ko je na ulicah Pittsburgha videl nepregledno množico navijačev na paradi prvakov. Zbralo se je kar 650.000 ljudi.

"Samo poglejte si to množico ljudi. Prav zaradi teh navijačev igramo hokej. Vse leto smo garali, da smo danes tukaj. Brez naših glasnih navijačev ne bi šlo. Pete tekme na domačem ledu, ko smo zmagali kar s 6:0, ne bom nikoli pozabil. Vsi skupaj gremo po tretji zaporedni naslov naslednjo sezono," je pojasnil kapetan Pingvinov, ki je v nedeljo zvečer v Nashvillu drugič zapored dvignil prestižno lovoriko Conn Smythe.

Peta parada v zadnjih 12 letih

Navijači so noreli od navdušenja in vsi so se seveda želeli slikati s Crosbyjem, ki je imel v rokah Stanleyjev pokal. To je bila že peta parada v Pittsburghu v zadnjih 12 letih. Steelersi so osvojili SuperBowl v letih 2005 in 2008, Pingvini pa so v letih 2009, 2016 in 2017 v mesto prinesli Stanleyjev pokal.



"Spomnim se lanske parade, ko se je zbralo 400.000 ljudi. To je vedno najlepši del celotne sezone. Teh trenutkov ne bom nikoli pozabil," je bil zadovoljen Patric Hornqvist, ki je dosegel odločilni zadetek na šesti tekmi v Nashvillu. Spretno je poslal plošček od hrbta vratarja Pekke Rinneja v mrežo. Končni izid je postavil z zadetkom v prazna vrata Carl Hagelin.



Zelo napeti seriji z Washingtonom in Ottawo

S tem so Pingvini postali prva ekipa po Detroitu v sezoni 1997/98, ki so ubranili zmago v Ligi NHL. Pot do naslova je bila trnova, saj so v konferenčnem polfinalu izločili Washington po sedmih tekmah, še bolj napeto pa je bilo v finalu Vzhoda proti Ottawi, ko je sedmo tekmo odločil Chris Kunitz v 86. minuti.



"Naša ekipa je v letošnji sezoni doživela številne vzpone in padce. Lani sem na paradi povedal, da imamo možnost za ponovitev naslova. Zdaj moram reči, da se sprašujem, ali lahko osvojimo tri naslove zapored," je navijače razveselil trener Mike Sullivan.

Po izpolnjenem cilju v tej sezoni se lahko že zdaj Pingvini soočijo z novim izzivom. Naslednje leto lahko kot prvi po New York Islandersih slavijo trikrat zaporedoma, Newyorčani so sicer med letoma 1980 in 1983 Ligo NHL osvojili štirikrat v nizu.

A. G.