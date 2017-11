Olimpijski turnir še brez Muršaka, Jegliča, Tičarja in Saboliča?

Pri KHL-u grozijo, da svojega urnika ne bodo prilagodili ZOI

5. november 2017 ob 09:59,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 10:23

Tudi druga najmočnejša hokejska liga na svetu KHL razmišlja, da svojega koledarja med zimskimi olimpijskimi igrami ne bo spreminjala. Razlog so zadnje govorice o prepovedi nastopa Rusiji.

To bi, po vzoru Lige NHL, seveda pomenilo, da se (vse manj) spektakularnega olimpijskega turnirja v Pjongčangu ne bi mogli udeležiti številni zvezdniki svetovnega hokeja, ki so pogodbeno vezani s klubi iz KHL-a.

O prepovedi nastopa ruski reprezentanci se znova vse glasneje govori, potem ko sta sredi tedna brez dosežkov iz Sočija zaradi dopinške afere ostala olimpijski prvak v smučarskem teku Aleksander Legkov in njegov rojak Jevgenij Belov.

"MOK s temi odločitvami ruši uveljavljen red v športnem svetu. Od trenutka ustanovitve KHL upošteva pravila Mednarodne hokejske zveze (IIHF) in Mednarodne protidopinške agencije (WADA) in dopinga ne dopušča, tako kot vsa športna skupnost. Kljub temu pa ne sprejemamo položaja, ko MOK na podlagi informatorjev in raznih komisij kaznuje športnike, ne pa na podlagi trdnih dejstev, ki dokazujejo zlorabo dopinga," je povedal predsednik KHL-a Dmitrij Černišenko in se še enkrat ustavil pri aferi Legkov.

MOK naj bi odločitev glede ruske udeležbe v Južni Koreji sporočil v decembru. Če bo MOK prepovedal udeležbo, bi ruski športniki posamično lahko še vedno nastopili na ZOI pod nevtralno zastavo. "Po besedah predsednika Vladimirja Putina naj bi MOK ali prisilil Rusijo, da nastopa pod nevtralno zastavo, ali pa ji popolnoma prepovedal udeležbo. Po vsakem izmed scenarijev bo olimpijsko gibanje doživelo velik udarec. In KHL je pripravljen, da odgovori na svoj način," še dodaja Černišenko.

V praksi naj bi to pomenilo, da KHL ne bo prepovedal udeležbe igralcem svojih klubov, temveč se bo zatekel k neskladju z urnikom, podobno kot je storil NHL. "KHL ne govori o kazni, ampak bomo pregledali svoj koledar. V tem primeru pogodbeno vezani igralci ne bodo mogli iti nikamor. To je dovoljeno. Če se Rusija ne bo udeležila iger, potem tudi za nas nima smisla, da prekinjamo razpored," je dejal član odbora KHL-a Aleksander Medvedev.

Če se bo to res zgodilo, bi slovenski selektor Kari Savolainen za igre poleg najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja (Los Angeles) ostal še brez zelo pomembne slovenske četvorke, ki nastopa v KHL-u: Jan Muršak, Žiga Jeglič (oba Torpedo), Rok Tičar (Jekaterinburg) in Robert Sabolič (Vladivostok).

