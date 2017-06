Ponovljen scenarij: Razpoložen Rinne, gol Gaudreauja in zmaga Nashvilla

6. junij 2017 ob 07:48

Nashville - MMC RTV SLO

Hokejisti Nashvilla so na domačem ledu tudi drugo tekmo zanesljivo dobili. Po zmagi s 4:1 so v finalni seriji Lige NHL proti Pittsburghu izid izenačili na 2:2.

Znova je bil eden najzaslužnejših za zmago vratar Pekka Rinne. Že na prvi tekmi v Bridgestone Areni je bil Finec ključen mož visoke zmage Predatorsov, ko je zbral 27 obramb in le enkrat klonil. Tudi tokrat je moral le enkrat ploščico pobrati iz svoje mreže, zaustavil pa je 23 strelov. Na domačem ledu je Nashville dobil deveto od desetih tekem v letošnji končnici. "Vedno imaš vzpone in padce, a skušaš ostati miren. Nočemo se še ozirati nazaj, saj moramo opraviti delo, ki je pred nami. Toda vedno je kot na vrtiljaku in v tem finalu ni nič drugače. Na prvih dveh tekmah smo naredili tudi veliko dobrih stvari. Osebno s svojimi igrami nisem bil zadovoljen, a na drugih dveh smo igrali zares dobro in tudi meni je šlo," je povedal Rinne.

Rinne velja za enega najboljših vratarjev na svetu, pravo odkritje finala pa je Frederick Gaudreau. 24-letni Kanadčan je zabil tretji gol v finalni seriji. Do zdaj je v rednem delu Lige NHL odigral le devet tekem, na katerih ni zatresel mrežo. Zatem je odigral še šest v končnici, te trije goli v finalu pa so njegovi prvi v NHL-karieri. Gaudreau je po hokejistu Chicaga Johnu Harmsu leta 1944 šele drugi, ki je prve tri gole v NHL-u dosegel v finalni seriji. Na drugi tekmi zapored je bil njegov zadetek odločilni. Gostujočo mrežo je zatresel na začetku druge tretjine, po prvih dvajsetih minutah pa je bil izid izenačen (1:1). Ob izteku 15. minute je Nashville povedel, ko je z leve strani streljal Austin Watson. Matt Murray je ploščico odbil, a je bil pripravljen Calle Järnkrok, ki jo je pospravil v mrežo.

Crosby prekinil strelsko sušo v finalih

66 sekund kasneje je sledil odgovor. Brian Dumoulin je s podajo prelisičil celotno domačo obrambo, nepozoren je bil predvsem Ryan Ellis, ki je pozabil na Sidneyja Crosbyja. Kapetan Pittsburgha je ploščico dobil tik pred modro črto, kjer je bil povsem sam. Zadrsal je proti vratom in plošček spravil mimo sicer razpoloženega Rinneja. "Ustvarili smo si nekaj res lepih priložnosti. Bili smo nevarnejši kot na prejšnji tekmi. Mislim, da, če bomo nadaljevali tako, bomo imeli dobre možnosti za zmago. Bila je tekma napak. Naredili smo jih nekaj in končalo se je z zadetki v naši mreži, na drugi strani pa nismo izkoristili njihovih," je po tekmi razmišljal prvi zvezdnik Pittsburgha, ki je v finalu zadel prvič po letu 2009, ko je zatresel mrežo Detroita.

Po slabih štirih minutah druge tretjine so gostitelji znova povedli. Ellis je poslal plošček za gol, kjer je bil Gaudreau, ki je zadrsal izza vrat in ploščico potisnil za hrbet Murrayja. Vratar Penguinsov jo je sicer odbil in igra se je nadaljevala, tako da so šele po ogledu posnetka po prekinitvi več kot pol minute kasneje sodniki zadetek priznali. Dobrih šest minut pred koncem druge tretjine pa so Predatorsi povišali prednost, ko je po podaji Mika Fisherja v protinapadu Viktor Arvidsson prehitel gostujočo obrambo in ukanil Murrayja. Dobre tri minute pred koncem srečanja je dvome o zmagovalcu z zadetkom čez celo igrišče v prazno mrežo razblinil Filip Forsberg.

Liga NHL, finale, četrta tekma:

NASHVILLE - PITTSBURGH 2:2

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Jarnkrok 15., Gaudreau 24., Arvidsson 34., Forsberg 57.; Crosby 16.



Obrambe: Rinne 23; Murray 22.



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Peta tekma, petek, 9. 6., ob 2.00:

PITTSBURGH - NASHVILLE



Šesta tekma, pon., 12. 6., ob 2.00:

NASHVILLE - PITTSBURGH



---------- morebitna tekma: -----------

Sedma tekma, čet., 15. 6., ob 2.00:

PITTSBURGH - NASHVILLE

Tilen Jamnik