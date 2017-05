Revijalna tekma za slovo od elitne divizije

V vratih bo začel Matija Pintarič

15. maj 2017 ob 12:01

Pariz - MMC RTV SLO

Za konec svetovnega hokejskega prvenstva in slovo od elitne divizije se bodo Slovenci ob 20.15 pomerili s Francozi. Tekma bo prestižnega pomena, saj tudi gostitelji nimajo več možnosti za četrtfinale.

Zadnjo priložnost za uvrstitev med osem so zapravili z nedeljskim porazom proti Češki (2:5). Kljub temu so Francozi v Parizu presegli pričakovanja, saj so od kandidata za izpad po zmagah nad Finsko, Švico in Belorusijo bili kar naenkrat v igri za uvrstitev v izločilne boje.

Za Slovenijo je bil usoden sobotni poraz proti Belorusiji, ki je rise spet pahnil v nižji rang tekmovanja. Slovenci, ki so med elito nastopili devetič, so obstali le dvakrat, nazadnje leta 2005 v Avstriji.

Kljub razočaranju so slovenski igralci in selektor Nik Zupančič napovedali, da se bodo skušali na zadnji tekmi dostojno posloviti od pariškega prizorišča. V vratih bo tekmo po Zupančičevih napovedih začel Matija Pintarič, drugi vratar bo Luka Gračnar.

Tekmeca sta sicer pogosta nasprotnika na uradnih tekmovanjih in prijateljskih tekmah, vendar se doslej še nikoli nista pomerila na SP-jih elitne skupine. Slovenija je dobila zadnje štiri prijateljske dvoboje, nazadnje lani na Bledu z 2:1.

PARIZ, skupina B



Danes ob 16.15:

KANADA - NORVEŠKA



Ob 20.15:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Lestvica: * x KANADA 5 4 0 1 0 22:8 13 ČEŠKA 6 3 2 0 1 22:11 13 ŠVICA 6 2 2 2 0 19:13 12 FINSKA 6 3 1 1 1 18:17 11 NORVEŠKA 5 2 0 2 1 10:10 8 FRANCIJA 6 1 2 0 3 19:18 7 BELORUSIJA 6 1 0 1 4 11:24 4 SLOVENIJA 6 0 0 1 5 12:32 1



KÖLN, skupina A



Danes ob 16.15:

DANSKA - ITALIJA



Ob 20.15:

RUSIJA - LATVIJA

Lestvica: * x ZDA 6 5 0 0 1 26:11 15 RUSIJA 5 4 1 0 0 27:5 14 ŠVEDSKA 6 4 0 1 1 25:11 13 LATVIJA 5 3 0 0 2 11:9 9 NEMČIJA 6 2 1 1 2 16:20 9 SLOVAŠKA 6 0 1 2 3 10:24 4 DANSKA 6 0 2 0 4 11:22 4 ITALIJA 6 0 0 1 5 6:30 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

R. K.