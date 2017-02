Železarji vodili s 3:0, a na koncu izgubili

Razmerje strelov 40:37 za Jesenice

25. februar 2017 ob 23:08

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so drugi del Alpske lige končali s porazom proti Feldkirchu, ki je v Podmežakli zmagal s 4:3, potem ko je že zaostajal z 0:3.

Za jeseniško vodstvo sta v prvi tretjini poskrbela Nate Di Casmirro in Jaka Ankerst, v 34. minuti pa je na 3:0 povišal Marjan Manfreda. Potem pa se je Jeseničanom ustavilo, do konca pa so zadevali le še gostje. Ti so poskrbeli za popoln preobrat in zmagoviti zadetek dosegli v 57. minuti, ko je bil uspešen Kevin Puschnik. Razmerje strelov je bilo 40:37 za domače.

Jesenice čakajo na nasprotnika v četrtfinalu

Po sobotnih tekmah bodo najboljše tri ekipe iz te skupine (Rittner, Pustertal in Asiago) izbirale tekmece za četrtfinale. Jeseničani kot četrti ne bodo imeli možnosti izbire, ampak bodo dobili tekmeca, ki bo ostal na voljo. V končnici sta iz te skupine še Lustenau in Feldkirch, iz kvalifikacijskih skupin nižjeuvrščenih po rednem delu pa Cortina in Neumarkt.

ALPSKA LIGA



DRUGI DEL, 10. krog



Skupina za razvrstitev:

SIJ ACRONI JESENICE - FELDKIRCH

3:4 (2:0, 1:1, 0:3)

1.100; Di Casmiro 14., Ankerst 19., Manfreda 34.; Mairitsch 40., Parks 47., Maier 55., Puschnik 57.

RITTEN - ASIAGO 4:3

PUSTERTAL - LUSTENAU 5:0

Lestvica: RITTEN 10 6 2 1 1 +13 26 (6) PUSTERTAL 10 4 3 2 1 +11 21 (4) ASIAGO 10 6 1 2 2 +11 21 (0) SIJ A. JESENICE 10 4 3 1 3 -2 17 (2) LUSTENAU 10 2 6 1 1 -14 9 (1) FELDKIRCH 10 3 7 0 0 -17 9 (0) ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. V.