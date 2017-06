Porte z odličnim kronometrom že na 2. mestu, Froome razočaral

De Gendt še naprej v rumeni majici

7. junij 2017 ob 17:08

Lyon

Richie Porte je sijajno odpeljal kronometer na kriteriju Dauphine. V skupnem seštevku je vodstvo po štirih etapah obdržal Belgijec Thomas de Gendt.

Na 23,5 km dolgi vožnji na čas od La Tour-du-Pina do Bourgoin-Jallieua je drugo mesto zasedel Tony Martin, ki je zaostal 12 sekund. Zelo se je izkazal specialist za spomladanske klasike Alejandro Valverdeje. Kolesar Movistarja je zaostal le 24 sekund.

Španec je s tem potrdil, da je kandidat za kapetana ekipe na Dirki po Franciji, kii se zečanja 1. julija. Nairo Qunitana je zelo slabo odpeljal oba kronometra na Dirki po Italiji, ko ga je prav v tej kolesarski disciplini zanesljivo ugnal Tom Dumoulin.

32-letni Porte je prišel do svoje pete letošnje etapne zmage. Razoačral je trikratni zmagovalec Toura Chris Froome, ki je končal na osmem mestu s 37 sekundami zaostanka.

"Ekipa je veliko vložila v moj razvoj, letos smo veliko pozornosti namenili vožnji na čas, vendar vseeno nisem pričakoval, da bi lahko prišel do zmage. Veseli me, da je forma v vzponu, saj je Tour pred vrati," je dejal Porte.

De Gendt, ki je imel pred današnjo etapo v skupnem seštevku 48 sekund prednosti pred Francozom Axelom Domontom, je zasedel 9. mesto z zaostankom 42 sekund. V skupnem seštevku ima zdaj pred današnjim zmagovalcem etape Portom 27 sekund prednosti, na tretje mesto pa se je prebil Valverde.

Brajkovič in Bole precej zaostala

Izmed treh Slovencev je vožnjo na čas najbolje odpeljal Jani Brajkovič, ki je zaostal skoraj tri minute in končal na 98. mestu, Grega Bole je bil 103. (+3:06), še tretji član te ekipe Borut Božič pa je z zaostankom treh minut in 45 sekund končal na 142. mestu.

Od petka do nedelje tri gorske etape

V četrtek bo na sporedu peta etapa, kolesarji pa bodo morali prevoziti 175 km od La Tour-de-Salvagnyja do Macona. Ključne bodo zadnje tri etape, v petek bo na sporedu prelaz Mont du Chat, v soboto legendarni Alpe d'Huez, v nedeljo pa Plateau de Solaison.

Le Tour du Pin-Bourguin Jallieu, kronometer, 23,5 km: 1. R. PORTE AVS 28:07 2. T. MARTIN NEM +0:12 3. A. VALVERDE ŠPA 0:24 4. S. CLEMENT NIZ 0:28 5. C. HAGA ZDA 0:32 6. J. SÜTTERLIN NEM isti čas 7. A. CONTADOR ŠPA 0:35 8. C. FROOME VB 0:37 9. T. DE GENDT BEL 0:42 10. B. BOOKWALTER ZDA 0:45 ... 98. J. BRAJKOVIČ SLO 2:56 103. G. BOLE SLO 3:06 142. B. BOŽIČ SLO 3:45

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. T. DE GENDT BEL 13:05:53 2. R. PORTE AVS +0:27 3. A. VALVERDE ŠPA 0:51 4. S. CLEMENT NIZ 0:55 5. A. CONTADOR ŠPA 1:02 6. C. FROOME VB 1:04 7. B. BOOKWALTER ZDA 1:12 8. J. HERRADA ŠPA 1:15 9. S. OOMEN NIZ 1:17 10. D. ULISSI ITA 1:22 ... 52. G. BOLE SLO 3:33 62. J. BRAJKOVIČ SLO 4:33 154. B. BOŽIČ SLO 21:24

