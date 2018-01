DeRozan dosegel 42 točk, a v ključnih trenutkih delal napake

Velika trojica dosegla 75 točk

14. januar 2018 ob 07:59

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v prvem polčasu na gostovanju v Torontu dosegli kar 81 točk, vodili s 27 točkami razlike, a na koncu komaj rešili zmago s 127:125.

Po poškodbi se je vrnil Steph Curry in dosegel 24 točk, točk več je prispeval Kevin Durant, še dve več pa Klay Thompson. Pri gostiteljih je blestel DeMar DeRozan, ki je dosegel kar 42 točk, a pri zaostanku 123:122 je zgrešil met, tri sekunde pred koncem pa je pri izidu 125:122 izgubil žogo.

Durant pričakoval vrnitev

"Pričakovali smo, da se bodo v drugem polčasu vrnili, zato sem vesel, da smo se na koncu veselili zmage, sploh ker smo v dveh večerih igrali dvakrat," je bil zadovoljen Durant.

Četrta zaporedna zmaga Jezernikov

Počasi se pobirajo LA Lakersi, ki so v gosteh po podaljšku premagali Dallas s 107:101 in se prvič v sezoni veselili štirih zaporednih zmag. Pri Jezernikih je blestel Julius Randle, ki je rojen prav v Dallasu. "Užival bom, tu imam prijatelje in sorodnike, po tekmi jih bom obiskal," je po dobri igri (23 točk in 15 skokov) napovedal Randle.

Liga NBA, tekme 13. januarja:

DALLAS - LA LAKERS * 101:107

Smith 23, Barnes in Matthews po 17; Randle 23 in 15 skokov, Clarkson 19, Kuzma 18 in 10 skokov, Caldwell Pope 17.

LA CLIPPERS - SACRAMENTO 126:105

Williams 26, Harrell 17; Cauley Stein 23 in 13 skokov, Fox 17 in 10 podaj.

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY 91:101

Walker 19, Williams 16; Westbrook 25, 10 skokov in 7 podaj, George 17.

WASHINGTON - BROOKLYN * 119:113

Beal 24, Wall 23 in 16 podaj; Hollis Jefferson 22.

* - po podaljšku

TORONTO - GOLDEN STATE 125:127

DeRozan 42 (met: 17/31), Anunoby 17;

Thompson 26, Durant 25, Curry 24.



CHICAGO - DETROIT 107:105

Markkanen 19, Dunn 18; Bradley 26,

Drummond 21 in 15 skokov.



SAN ANTONIO - DENVER 112:80

Leonard 19, Bertans 18; Jokić 23.



Tekme 14. januarja:

MIAMI - MILWAUKEE

NEW YORK - NEW ORLEANS

PHOENIX - INDIANA

MINNESOTA - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 44 34 10 77,3 TORONTO RAPTORS 41 29 12 70,7 CLEVELAND CAVALIERS 42 26 16 61,9 MIAMI HEAT 41 24 17 58,5 WASHINGTON WIZARDS 43 25 18 58,1 MILWAUKEE BUCKS 41 22 19 53,7 DETROIT PISTONS 41 22 19 53,7 INDIANA PACERS 42 22 20 52,4 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 39 19 20 48,7 NEW YORK KNICKS 42 19 23 45,2 CHARLOTTE HORNETS 41 16 25 39,0 CHICAGO BULLS 43 16 27 37,2 BROOKLYN NETS 43 16 27 37,2 ORLANDO MAGIC 43 12 31 27,9 ATLANTA HAWKS 42 11 31 26,2 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 44 35 9 79,5 HOUSTON ROCKETS 41 30 11 73,2 SAN ANTONIO SPURS 44 29 15 65,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 44 28 16 63,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 43 23 20 53,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 42 22 20 52,4 NEW ORLEANS PELICANS 41 21 20 51,2 DENVER NUGGETS 43 22 21 51,2 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 42 21 21 50,0 UTAH JAZZ 42 17 25 40,5 PHOENIX SUNS 43 16 27 37,2 LOS ANGELES LAKERS 42 15 27 35,7 DALLAS MAVERICKS 44 15 29 34,1 MEMPHIS GRIZZLIES 41 13 28 31,7 SACRAMENTO KINGS 42 13 29 31,0

S. J.