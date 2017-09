Đorđević: Slovenija je nesporni favorit finala

Močno oslabljeni Srbi presegli pričakovanja

16. september 2017 ob 08:22

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Srbski selektor Aleksandar Đorđević je takoj po polfinalni tekmi izkušeno postavil Slovenijo v vlogo nespornega favorita finala. Največje svetovne stavnice so kvote postavile na 50:50.

V Srbiji slavijo svoje košarkarje, ki jim je uspel preboj v tretji finale na velikih tekmovanjih v zadnjih štirih letih. Svetovno prvenstvo 2014 so izgubili proti ZDA, enako olimpijske igre 2016, tokrat pa bodo imeli na drugi strani "Dream Team" Slovenije. Na evropsko prvenstvo so bili Srbi pospremljeni s precej nižjimi pričakovanji kot še par mesecev nazaj. Iz tedna v teden so iz srbskega tabora prihajale novice o odpovedih in poškodbah, seznam manjkajočih pa je res impresiven. Đorđević je za EP ostal brez NBA-jevcev Nikole Jokića, Nemanje Bjelice, Miloša Teodosića ter Miroslava Raduljice, Nikole Kalinića in Marka Simonovića. Kljub številnim manjkajočim so Srbi z "B-ekipo" pod vodstvom izjemnega Bogdana Bogdanovića na EP-ju doživeli le en poraz in se na navdušenje domače javnosti uvrstili celo v finale.

Đorđević o Slovecih govori le v superlativih. "Čaka nas še ena tekma, ki bo zelo zahtevna, fizično zelo naporna. Slovenija ima dan več odmora, kar je lahko ključno. Je telesno najbolje pripravljena ekipa na tem prvenstvu. Ima atletsko močne igralce pod obročem, igra razigrano, sigurno, poletno, njihovi navijači pa jim dajejo še samozavest. Je nesporni favorit finala," pravi Đorđević, ki je že prej do konca prvenstva ostal brez obrambnega specialista Branka Lazića, zdaj pa mora čakati še na novice o zdravstvenem stanju Stefana Jovića. Prvi organizator igre Srbije si je proti Rusiji zvil gleženj, tako da je njegov nastop v finalu pod vprašajem.

"To bo zelo posebna tekma. Ko smo se prvič srečali v hotelu v Carigradu smo se pozdravili in si dejali, da bi bilo lepo, če bi se srečali v finalu. Oboji imamo veliko talenta in se dobro razumemo med seboj. A čez dva dni, bo drugače. Nihče ni prišel samo igrat finala," je dejal n Bogdanović. "Košarka je ekipni šport in en posameznik ali trener ne more odločiti tekme. Slovenija brez dvoma igra najlepšo košarko ta trenutek. Kot ekipa je izjemno močna, hkrati pa ima nekaj izjemnih posameznikov. Je hitra, agresivna, polna mladosti in energije, a to je vendarle finale in vsak ima lahko slab dan. Prepričan sem, da bomo oboji zelo zbrani in da bomo priče odličnemu finalu," je dodal Bogdanović, ki se letos podaja iz Fenerbahčeja čez lužo v Sacramento Kingse.

V Ligi NBA nastopa tudi 222 centimetrov visoki Boban Marjanović (Detroit Pistons). Tudi on je po zmagi nad Rusijo z izbranimi besedami govoril o Sloveniji in njenih igralcih. "Dončić je neverjeten talent in vse nadaljnje besede o njem so le hvala. Deluje kot, da že 40 let igra košarko. Predvsem je izjemno prijazen fant, enako kot Goran Dragić. Oba sta odlična igralca in velika človeka," je dejal in dodal: "Če hočemo biti enakovredni Sloveniji, moramo igrati izjemno čvrsto, z ogromno energije in biti pametni. Pred prvenstvom nihče ni verjel v nas, a smo dokazali, da smo prava ekipa in s kolektivnimi predstavami smo prišli do konca."

Svoje kvote so postavile tudi stavnice. Na začetku so možnosti postavile na 50:50. Kvota na Slovenijo se je nato malce spustila, tako da je že v vlogi favorita.

R. K.