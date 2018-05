Od Carigrada do Beograda: Dončića od popolne sezone loči le še ena zmaga

Ali "nokavtiral" Žalgiris

19. maj 2018 ob 07:20

Beograd - MMC RTV SLO

V Beogradu bo v nedeljo okronan evropski klubski prvak. Bo to desetič uspelo košarkarjem Real Madrida ali na drugi strani legendarnemu trenerju Željku Obradoviću, ki vodi Fenerbahče?



Kraljevi klub je v dvoboju dveh najuspešnejših evropskih klubov do zdaj z 92:83 premagal CSKA. To je bil tudi obračun najboljših napadov letošnje sezone Evrolige in začetek srečanja je bil po željah Moskovčanov, ki so bili najboljši po rednem delu tekmovanja. V prvi četrtini je bila obramba Reala zelo slaba. Zlahka jo je prebijal Cory Higgins, ki je v prvih desetih minutah prispeval 12 od svojih končnih 15 točk, CSKA pa je po prvi četrtini vodil s 30:20. Toda v drugem delu je Real s serijo trojk ujel nasprotnika. Takrat ravno ni bilo na parketu Luke Dončića, ki je v prvi četrtini zadel edino trojko Madridčanov, v drugih desetih minutah pa so bili španski košarkarji izza črte uspešni kar šestkrat.

Tudi v drugem polčasu, ko je Real z boljšo obrambo naredil manjši delni izid, je bil Dončić na klopi, a je bil vseeno znova skupaj s Sergiom Llullom s 16 točkami prvi strelec svoje ekipe. V ključnih trenutkih je prevzel odgovornost in poveljeval madridski igri v razmeroma mirni končnici. "Mislim, da smo dobro opravili svoje delo, še posebej v obrambi. Ključno je bilo, da smo omejili Sergia Rodrigueza, da ni zadeval in razigraval. Zdaj nas čaka nova težka tekma. Nasprotnik ima odlično ekipo, izvrstnega trenerja in zelo glasne navijače," je po srečanju povedal Dončić, ki je v statistiko vpisal še sedem skokov, srečanje pa končal s statističnim indeksom 18, kar je bil prav tako najvišji pri Realu. Enakega sta zbrala še Gustavo Ayon in Trey Thompkins.

Randolph: Dončić dela vse ob sebi boljše

Dončić je igral v slogu letošnje sezone, ki je izvrstna, lani pa mu na zaključnem turnirju ni šlo po načrtih in je Final Four zapuščal zelo razočaran. "Večkrat sem že rekel, da sem se lani v Carigradu veliko naučil. To se je zdaj tudi pokazalo. Sem bolje pripravljen in bistveno bolj samozavesten," je povedal mladenič, ki bo igral drugi veliki finale v letošnji sezoni, septembra je bil – prav tako v Carigradu – s Slovenijo najboljši na EuroBasketu: "To je res neverjetno. Če nam uspe osvojiti še to, bo sezona res popolna. Najprej nam je z reprezentanco uspelo osvojiti naslov, zdaj smo blizu tudi z Realom. Nekaj posebnega."

Enak dosežek lahko uspe tudi Anthonyju Randolphu, drugemu slovenskemu reprezentantu pri Realu. Američan s slovenskim potnim listom tokrat ni igral vidne vloge in je na parketu prebil le devet minut, dal pa en koš. Kot je dejal po tekmi, so Madridčani do popolnosti izpeljali trenerjev načrt za tekmo. Ob tem je še dodal, da ga veseli, da je Dončić njegov soigralec, saj je to, "kar dela pri teh letih, neverjetno". "Vse, kar dela, je videti povsem preprosto in vse ob sebi na parketu dela boljše." Še pred finalnim dvobojem Luko v soboto zvečer čaka slovesna prireditev, kjer bo dobil priznanji za najboljšega mladega košarkarja v ligi in uvrstitev v najboljšo peterko tekmovanja. Morda pa bo sezono kronal še s prestižno nagrado za MVP-ja rednega dela. Ne nazadnje je bil statistično najučinkovitejši posameznik te sezone, kakšen pečat je pustil, pa dokazuje, kako močno ga oblegajo novinarji in vsa pozornost, ki jo je deležen na vsakem koraku.

Alijev košarkarski "nokavt "

Fenerbahče, ki je igral pred množico izjemno glasnih svojih navijačev, ima še vedno priložnost ubraniti evropski naslov, saj je bil v prvem polfinalu Final Foura boljši od Žalgirisa (76:67). Obradović s tem ostaja v lovu na deseti evroligaški naslov. "Dobro smo se pripravili na tekmo. Vedeli smo, kakšen karakter ima ta ekipa. Takšen je tudi karakter Šarunasa Jasikevičiusa. Vedno se borijo do konca. Bili smo pripravljeni na to. Premagali smo res odlično ekipo in zelo sem vesel, da smo tretjič zapored v finalu," je bil po tekmi zadovoljen legendarni srbski strokovnjak, ki ima zdaj kulten status tudi že med turškimi navijači. Litovski športni ponos je imel hitro težave z najboljšo obrambo v tekmovanju. Prvi koš so košarkarji zelenega gozda dosegli šele v šesti minuti, ko je zadel Kevin Pangos. Čeprav je bil na igrišču v prvem delu Fener videti precej boljši, z več idejami v napadu in predvsem čvrstejši defenzivno, pa je bila razlika po polovici obračuna le šest točk.

V tretji četrtini so jo po koncu skoraj povsem izničili, ko je Pangos z velike razdalje zadel trojko prek Jasona Thompsona in približal na 50:48. Nato pa je Žalgiris občutil moč udarca Alija Muhammeda, ki je igral slabih 12 minut, dosegel pa kar 19 točk. Odkar ima turško državljanstvo, izkušeni ameriški branilec Bobby Dixon na dresu nosi to turško ime. V Chicagu rojeni izvrstni košarkar je dvakrat zadel ob koncu tretje četrtine, zatem pa v seriji dal še dve trojki za vodstvo z 62:52, ko je bilo do konca še slabih osem minut. Čeprav se Žalgiris ni predal, ga je Ali dokončno "nokavtiral" dve minuti pred koncem, ko se je vrnil na parket in takoj zadel s strani, zatem pa je bila za potrditev finalne vstopnice uspešna še carigrajska obramba.

Udrih: Razočaranje je veliko

"Dixon je zelo izkušen, kar je že večkrat dokazal. Je izvrsten košarkar. Prevzel je odgovornost, mi pa v obrambi nismo odigrali, kot bi morali. Poskrbel je, da smo drago plačali," je o Aliju povedal Pangos. "Če pogledamo s pozitivne strani, je za nami res odlična sezona, vseeno pa smo v tem trenutku zelo razočarani. Kasneje bomo zagotovo ponosni na to, kar nam je uspelo, vendar je bila priložnost res velika. Sovražim izgubljati, sploh pa je zelo boleč poraz v polfinalu. Zasluge gredo seveda Fenerju, ki je odigral zelo dobro tekmo. Bili so agresivnejši, mi pa nismo igrali svoje igre," je še dodal o tekmi Kanadčan, ki ima zaradi očetovih korenin slovenski potni list. S 16 točkami je bil prvi strelec Žalgirisa.

Težave je Dixon povzročal tudi Benu Udrihu, ki je v dobrih sedmih minutah prispeval sedem točk. "Razočaranje je zelo veliko, saj smo želeli presenetiti in osvojiti turnir. Vsi smo prišli sem zelo motivirani. Fener ima odlično ekipo, lani so bili prvaki in so zelo izkušeni. V prvem polčasu smo imeli veliko izgubljenih žog, kar je proti takemu tekmecu odločno preveč. V drugem se je razigral Dixon, ki je zadel nekaj težkih metov. Pobegnili so na deset in potem smo jih lovili, kar pa je takega nasprotnika zelo težko," je povedal Udrih in se dotaknil tudi izvrstne Fenerjeve obrambe: "Imajo ekipo, ki lahko prevzema na vseh pozicijah. To nam je delalo težave že vso sezono. Hkrati je trener zelo izkušen. Vsi poznamo Željka. Vsako stvar zna izkoristiti v svojo korist. V finalu so popolnoma zasluženo."

Iz Beograda

Tilen Jamnik