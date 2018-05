Smodiš: Dončić sploh še ni pokazal vseh svojih vragolij

MMC-jev intervju z Matjažem Smodišem

18. maj 2018 ob 13:01

Beograd - MMC RTV SLO

Legendarni slovenski košarkar Matjaž Smodiš je v pogovoru za MMC dejal, da bi Luki Dončiću svetoval, naj po sezoni odide v Ligo NBA, saj je v Evropi že zdaj na vrhuncu.

Na zaključnem turnirju v Beogradu je močna slovenska zasedba. Svojega predstavnika ima država evropskih prvakov tudi med ambasadorji Evrolige, med katerimi so zbrani posamezniki, ki so v najmočnejšem klubskem tekmovanju pustili neizbrisen pečat. Takšen je tudi 38-letni Smodiš, nekdanji sijajni krilni center. S tremi naslovi evropskega klubskega prvaka je najuspešnejši slovenski košarkar. Leta 2001 je na vrh stopil z bolonjskim Virtusom, v letih 2006 in 2008 pa je bil najboljši še z moskovskim CSKA-jem. Nepozabne so bile njegove predstave v dresu rdeče armade, ko ga je doletela tudi velika čast, saj je kot prvi tujec postal kapetan največjega ruskega in nekoč sovjetskega kluba.

V Beogradu smo ga srečali na novinarski konferenci na Kalemegdanu, kjer je za MMC spregovoril o zaključnem turnirju in prvemu zvezdniku dogodka v srbski prestolnici, Luki Dončiću.

Kakšna je vaša vloga tu v Beogradu kot ambasadorja Evrolige?

V bistvu je to še ena čast, biti legenda in ambasador Evrolige. Povabili so nas na Final Four, s tem, da Evroliga krije vse stroške. Biti moram na vseh teh dogodkih, in kot pravim, je to čast in ponos. Lepo je videti nekdanje soigralce in tudi nasprotnike, se malce z njimi pogovoriti, videti, kaj počnejo … Kar se tiče Evrolige, vse pohvale. Nadgradili so ta medijski in promocijski del. V prvih desetih letih so se še nekako učili kaj in kako. Tako je bilo tudi s sistemom tekmovanja, zdaj pa vse skupaj raste v velik posel in neko veliko korporacijo s to zgodbo zaprtega tekmovanja v slogu Lige NBA. Mislim, da so na pravi poti in v veselje mi je, da sem lahko poleg.

Zaključni turnir četverice gosti Beograd. Končno bo evropski klubski prvak okronan v tej naši regiji. Je Beograd pravi kraj za tak dogodek?

Vsekakor in mislim, da je bil že čas. Srbija je fanatična košarkarska država in si več kot zasluži takšen dogodek. V tem okolju je vedno bil in bo velik bazen talentov in tudi Evroliga si želi tu najti svoje mesto in pustiti pečat, da da določen zagon okolju.

Vi imate ogromno izkušenj s Final Fouri. Pridejo zdaj, ko ste znova na takšnem dogodku, na dan spomini z vseh teh velikih turnirjev?

Seveda, spomini pridejo nazaj. V misli pridejo dogodki in anekdote z vseh teh let. Kot sem rekel, res je lepo biti tu. Spominjamo se zanimivih in tudi kakšnih takšnih negativnih situacij in se malce pošalimo. Dobro je tudi videti perspektivo koga drugega, ne samo svoje, o določenem dogodku. Je zanimivo.

Nepozabna so bila vaša leta pri CSKA-ju, ko ste postali tudi prvi tujec v kapetanski vlogi. Moskovski velikan je tudi v Beogradu, stiskate pesti zanj?

Ja, seveda bom vedno navijal za CSKA. Mogoče v tem trenutku ne briljirajo in nimajo najboljše ekipe oziroma niso bili tako konstantni ali dominantni. Kakovostno mislim, da so ekipe zelo izenačene. Razlike se zmanjšujejo in na neki način bi pripisal enake možnosti vsem štirim ekipam. Morda bi v polfinalu učitelja in učenca manjšo prednost dal Obradoviću, predvsem zaradi tega, ker je kot trener namazan z vsem, hkrati pa ima tudi izkušenejšo ekipo. Mislim pa, da bo tekma napeta do konca, in verjamem, da bo odločila ena malenkost. Težko je napovedati tudi razplet polfinala med CSKA-jem in Realom. Obe ekipi imata oziroma sta imeli zdravstvene težave. Morda je Real nekoliko bolj v vzponu, CSKA pa se je boril s Himkijem in ga komaj premagal. Verjamem, da bo tudi tu zanimivo do konca.

V Beogradu je močna tudi slovenska udeležba.

Res je, močna zasedba. Lepo je videti, da sta tu en veteran in ena vzhajajoča zvezda, ki predstavljata slovenske barve. Lepo bi bilo, da vsaj eden, če ne že oba, pride v finale.

Luka Dončić je glavna zvezda turnirja. Na vsakem koraku je deležen velike pozornosti. Kako vi vidite ta njegov meteorski preboj med najboljše v Evropi?

Mislim, da sploh še ni pokazal vseh svojih vragolij in sposobnosti. Ko bo dozorel, bom rekel kot oseba in postal veteran … Takšna je na primer zgodba Spanulisa, ko je bil v enem trenutku videti fantastično, potem pa se je za nekaj let kar malce umiril. Potem je dobil kakšnega otroka, in ko je zrasel kot oseba, se pravi, je bil na igrišču res videti kot pravi mojster. Verjamem, da to čaka tudi Luko. Bo to v NBA-ju ali tu, bomo videli. O njem same pohvale. Težko ga je opisati v nekaj besedah, a mislim, da se vsi soigralci in nasprotniki, ki stojijo poleg njega, zavedajo, da je res nekaj posebnega. Kot bi rekli, to je res nekdo. Tudi, če se ne spoznaš, veš, da je ta oseba nekaj posebnega. Kako se vede, okoli sebe ima takšno avro, vsi ga hvalijo … Na njegovi prihodnosti in recimo v neki veteranski oddaljenosti vidim same dobre stvari.

Veliko se govori o njegovem odhodu v Ligo NBA. Bi mu svetovali, da se že po tej sezoni odloči za ta korak?

Seveda. Če jim res uspe osvojiti še Evroligo, mislim, da je res čas, da odide in preskoči v drugo okolje. Da se tudi začne navajati na njihova pravila in način igranja. Če bo to pri Igorju Kokoškovu v Phoenixu, bo še toliko lažje in bolje. Če bo to v Sacramentu, pa bo imel zadaj celo srbsko zaledje z Divcem in Stojakovićem, tako da ne vidim težav, da se ne bil prilagodil. Vse drugo je v njegovih rokah.

Se potem strinjate, da je že pripravljen na NBA?

Normalno, mislim, da mu njegov talent in znanje to omogočate. Ne vidim razloga, zakaj bi vztrajal tu. Tu je že na vrhuncu. Kaj lahko še več naredi? Ne vem, recimo le še, da osvoji naslov in je MVP finala.

Iz Beograda

Tilen Jamnik