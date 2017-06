Finale, prva tekma, ob 3.00: Golden State - Cleveland

Predlani naslov osvojili Warriorsi, lani prvič Cavaliersi

1. junij 2017 ob 22:40

Oakland - MMC RTV SLO

Tretje leto zapored se bosta v finalu Lige NBA srečala Golden State in Cleveland. Prva tekma bo na sporedu v Oracle Areni v Oaklandu.

Letošnja končnica ni ravno navdušila košarkarskih zanesenjakov, saj ni bilo veliko napetih serij. Bojevniki niso izgubili še nobene tekme, pometli so s Portlandom, Utahom in San Antoniom. Tekmece so v povprečju premagovali za 16,3 točke. Od 11. marca naprej je Golden State dobil kar 27 od 28 tekem. Cleveland je izločil Indiano in Toronto s 4:0, proti Bostonu pa je slavil s 4:1.

V lanskem finalu so Warriorsi dobili prvi dve domači tekmi, nato pa so povedli celo s 3:1 v zmagah. Zadnje tri tekme so dobili Cavaliersi in uprizorili največjo vranitev v zgodovini finalnih tekem. LeBron James je držal obljubo in zagotovil prvi naslov v zgodovini kluba. V letošnji končnici je v življenjski formi.

Že obe tekmi rednega dela v letošnji sezoni sta dokazali, da je rivalstvo na vrhuncu. V primerjavi z lanskim finalom ima Golden State Kevina Duranta, ki še nima prstana. Tudi Cleveland je močnejši, ostrostrelec Kyle Korver in veteran Deron Williams imata veliko izkušenj.

Finale, prva tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 0:0

Druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota, 10. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: -----------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija,ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.