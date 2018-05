Houston nadigral branilce naslova in izenačil serijo

Tretja tekma bo v noči na ponedeljek

17. maj 2018 ob 07:53

Houston - MMC RTV SLO

Silovito so košarkarji Houstona odgovorili na izgubo prednosti domačega parketa. Na drugem obračunu finala Zahoda z Golden Statom so večino tekme vodili z dvomestno prednostjo in slavili s 127:105.

Ob selitvi v Oakland je serija izenačena na 1:1.

Napadalni učinek Raket je bil tokrat precej bolj porazdeljen kot na prvi tekmi. James Harden (41 točk na prvi tekmi) in Eric Gordon sta vknjižila po 27 točk, PJ Tucker je zadel 5 od šestih trojk in se zaustavil pri 22 točkah (rekord kariere v končnici). Trevor Ariza je prispeval 19 točk, Chris Paul 22. "S tako igro lahko premagamo kogar koli, kjer koli, kadar koli," je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen trener Mike D'Antoni.

Houston tudi tokrat ni našel recepta za Kevina Duranta, ki je bil s 37 točkami (met 13/22) najučinkovitejši igralec Bojevnikov, a so precej bolje kot na prvi tekmi zaustavili preostale člane velike četvorke. Steph Curry, Klay Thomspon in Draymond Green so iz 35 metov iz igre dosegli le 30 točk. Curry (16 točk) je trojke metal 1/8, Thompsonov (8 točk) met iz igre je bil 3/11.

Houston, pri katerem sta Clint Capela in Harden zbrala po 10 skokov, je bil v tej prvini uspešnejši s 47:36. Rakete so po izenačenem začetku v vodstvo prešle tri minute pred koncem prve tretjine in v nadaljevanju vseskozi kontrolirale tekmo. Golden State se je na začetku zadnje tretjine približal na minus enajst, vendar je Houston dosegel naslednjih 11 točk.

Branilci naslova so takrat postali netipično živčni. Durant je dobil tehnično napako po obračunu s Hardnom, Green je porinil Arizo izven igrišča. Kerr se je takoj zatem odločil, da glavne zvezdnike posadi na klop. "Nadigrali so nas na celotnem srečanju. Kakor koli gledamo na tekmo in jo analiziramo, premagali so nas, ne glede koga sem poslal v igro," je dvoboj ocenil trener gostov Steve Kerr.

Naslednja tekma bo v ponedeljek ob 2. uri zjutraj v Oaklandu.

Zahodna konferenca, finale:



Druga tekma:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2) (1:1)

127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26)

Harden 27 (9/24 iz igre, 3/15 za tri) in 10 skokov, Gordon 27 (6/9 za tri), Tucker 22 (8/9 iz igre, 5/6 za tri), Ariza 19, Paul 16, Capela 5 in 10 skokov, Jackson 4, Green 3, Black in Mbah a Moute po 2; Durant 38 (13/22 iz igre, 3/7 za tri), Curry 16 (1/8 za tri), Thompson 8, Cook 7, Green in Young po 6, Iguodala, Pačulia in Livingston po 5, West in Looney po 4, Bell 1.

Vzhodna konferenca, finale:



Tretja tekma, nedelja ob 2.30:

CLEVELAND (4) - BOSTON (2) (0:2)

R. K.