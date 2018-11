Menjava na klopi Olimpije: Odhaja Martić, prihaja Nikitović

Slabi rezultati so terjali trenerski davek

19. november 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Direktor Petrola Olimpije Roman Lisac je prejšnji teden napovedal spremembe in to se je danes tudi zgodilo. Zoran Martić ni več trener Ljubljančanov.

Martića so odnesle skromne predstave njegovih varovancev, ki so padli v serijo šestih zaporednih porazov, iz katere so se izvlekli šele v nedeljo s prvenstveno zmago nad Rogaško.

Olimpija je pri repu v jadranski ligi, v kateri je na šestih obračunih zbrala le dva zmagi. Nič bolje pa se ji ne godi niti v Evropi, saj je v Ligi prvakov na šestih tekmah zmagala le enkrat.

Martića naj bi, po poročanju Dela, zamenjal 39-letni Srb Aleksandar Nikitović, nekdanji košarkar, ki je trenersko kariero začel leta 2004 kot pomočnik Duška Vujoševića pri Partizanu. Pozneje je v Crveni zvezdi pomagal še dvema trenerjema in marca leta 2011 za nekaj mesecev celo prevzel krmilo tega beigrajskega kluba. Leta 2009 je bil pomočnik Dušana Ivkovića v srbski reprezentanci. Zadnja leta je preživel na univerzah v ZDA.

R. K.