Miami z dolgo klopjo do nove zmage

Nov presežek Westbrooka

11. marec 2018 ob 07:22

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so dosegli eno najlažjih zmag v sezoni, saj so pred svojimi gledalci ugnali Washington s 129:102.

Trener Erik Spolestra je dokaj enakomerno razdelil minutažo, saj je vseh 13 košarkarjev igralo po vsaj osem minut in nihče ne več kot pol ure. James Johnson je zbral 20 točk, člani začetne peterke pa so iz igre metali kar 77-odstotno. Vročica je svojo premoč tkala v raketi, kjer je dosegla kar 76 točk.

Dragić: Imamo rotacijo

"Zdelo se je, da smo vsi na isti strani. Vsako tekmo nekdo drug prevzame prvo violino pri doseganju košev. Fantastično je, da imamo tako rotacijo," je bil zadovoljen Goran Dragić, ki je dosegel deset točk.

Dve poškodbi

Vsi dvomi o zmagovalcu so bili razblinjeni v tretji četrtini, ki so jo gostitelji dobili s 43:28. Vročica toliko točk v eni četrtini rednega dela sezone Lige NBA ni dosegla vse od 20. oktobra 2013. "Imamo široko klop, to je naša prednost," je bil dobre volje Spoelstra. Trener vseeno ni bil popolnoma srečen, saj se je v zadnji četrtini poškodoval Dwyane Wade, ki bo zaradi težav s kolenom zagotovo izpustil vsaj eno tekmo. Tik pred zvokom sirene se je lažje poškodoval še Justise Winslow.

Westbrook se bliža stotici

V težko pričakovanem obračunu je Oklahoma premagala San Antonia s 104:94. Russell Westbrook je števec svojih trojnih dvojčkov povišal že na 98. Tokrat je zbral 21 točk, 12 skokov in 10 podaj. V zadnji četrtini je po poškodbi Stevena Adamsa v igro stopil 37-letni Nick Collison, ki je v razmiku slabih treh minut dosegel sedem zaporednih točk in pomagal k zmagi. Collison le redko dobi priložnost za igro (letos je igral le 12-krat), navijači pa ga imajo izredno radi, saj je del ekipe že od leta 2004 in je igral še v časih, ko je ekipa domovala še v Seattlu.

"Njegova odlika je nesebičnost"

"Na treningih se vedno trudi in je pripravljen pomagati. Danes je bil on na vrsti, da prispeva svoj delež in ni zatajil. Res je pravi blagoslov, da lahko parket delim z igralcem, kot je on. Lepo je videti, da je tako nesebičen," je igralcu laskal Westbrook.

Spursi izgubljajo mesta

San Antonio je v vse večji krizi, saj je na zadnjih desetih tekmah izgubil kar osemkrat. "Oklahoma je bila agresivnejša, dobro so ustavili LaMarcusa Aldridga. Res se je trudil, a so ga res dobro omejili," je bil kratek trener San Antonia Gregg Popovich, ki se dobro zaveda, da Spursi ob podobnem trendu lahko ostanejo celo brez končnice. Zdaj so namreč na zahodu na sedmem mestu, še konec februarja pa so bili tretji.

Liga NBA, tekme 10. marca:

MIAMI - WASHINGTON 129:102

J. Johnson 20, Ellington 17, Dragić 10 (met: 4/6), 2 skoka in 3 podaje v 19 minutah; Meeks 23, Beal 14.

CHARLOTTE - PHOENIX 122:115

Howard 30 in 12 skokov, Batum 29 in 12 skokov; Daniels 17, Reed 16.

DALLAS - MEMPHIS 114:80

Barnes 25, Barea in McDermott po 20; Brooks 17, Greene 14 in 10 skokov.

OKLAHOMA CITY - SAN ANTONIO 114:94

Westbrook 21, 12 skokov in 10 podaj, Grant 15; Gay in Bertans po 14.

LA CLIPPERS - ORLANDO 113:105

Williams 25, Harris 21, Jordan 9 in 18 skokov; Simmons 24, Augustin 19.

Tekme 11. marca:

NEW YORK - TORONTO

ATLANTA - CHICAGO

MINNESOTA - GOLDEN STATE

NEW ORLEANS - UTAH

DENVER - SACRAMENTO

DALLAS - HOUSTON

BOSTON - INDIANA

BROOKLYN - PHILADELPHIA

LA LAKERS - CLEVELAND

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 65 48 17 73,8 BOSTON CELTICS 66 46 20 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 65 38 27 58,5 INDIANA PACERS 66 38 28 57,6 WASHINGTON WIZARDS 67 38 29 56,7 PHILADELPHIA 76ERS 64 35 29 54,7 MIAMI HEAT 67 36 31 53,7 MILWAUKEE BUCKS 66 35 31 53,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 66 30 36 45,5 CHARLOTTE HORNETS 67 29 38 43,3 NEW YORK KNICKS 66 24 42 36,4 CHICAGO BULLS 65 22 43 33,8 BROOKLYN NETS 66 21 45 31,8 ORLANDO MAGIC 67 20 47 29,9 ATLANTA HAWKS 66 20 46 30,3 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 65 51 14 78,5 GOLDEN STATE WARRIORS 66 51 15 77,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 66 40 26 60,6 NEW ORLEANS PELICANS 65 38 27 58,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 68 39 29 57,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 38 29 56,7 SAN ANTONIO SPURS 66 37 29 56,1 LOS ANGELES CLIPPERS 65 36 29 55,4 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 66 36 30 54,5 UTAH JAZZ 66 36 30 54,5 LOS ANGELES LAKERS 65 29 36 44,6 SACRAMENTO KINGS 66 21 45 31,8 DALLAS MAVERICKS 66 21 45 31,8 PHOENIX SUNS 68 19 49 27,9 MEMPHIS GRIZZLIES 66 18 48 27,3

S. J.