Petrol Olimpija v Atenah ni bila dorasla AEK-u

Zmaji dobili zadnje tri medsebojne obračune z AEK-om

15. november 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 22:29

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpija so v 6. krogu Lige prvakov v sloviti atenski dvorani Oaka klonili pred AEK-om (91:73) in ostajajo pri eni zmagi v tekm tekmovanju.

Zmaji so se z AEK-om nazadnje srečali pred dobrimi 11 leti v Evroligi, ko so v Atenah slavili s 77:68. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so z rumeno-črnimi v zadnjih 16 letih odigrali osem tekem. Medsebojni izid je 4:4, Ljubljančani pa so dobili zadnje tri obračune.

Pred reprezentančnim premorom Olimpijo v soboto čaka v jadranski ligi še gostovanje v Beogradu pri Partizanu, v ponedeljek pa bo v državnem prvenstvu gostila Šentjur. Zatem sledi desetdnevni premor, ki bo zmajem ob strnjenem urniku treh tekmovanjih prišel še kako prav, po njem pa naj bi se na parket vrnila tudi poškodovana organizatorja igre Talor Battle in Jan Barbarič, ki letos še ni zaigral.

6. krog:

AEK ATENE - PETROL OLIMPIJA

91:73 (27:20, 23:19, 22:20, 19:14)

Harris 26, Mavroeidis 15, Green in Larencakis po 13; Morgan 21, Oliver 13, Špan in Hrovat po 10, Lorbek 9, Badžim 8, Kastrati 2.

ROSA RADOM - STRASBOURG 63:74

BANVIT - ESTUDIANTES 82:80

Vidmar 15 za Banvit.



REYER VENEZIA - BAYREUTH 70:67

Lestvica: REYER VENEZIA 6 5 1 +39 11 STRASBOURG 6 4 2 +17 10 BANVIT 6 4 2 +13 10 ESTUDIANTES 6 3 3 +13 9 BAYREUTH 6 3 3 +12 9 AEK ATENE 6 3 3 +10 9 ROSA RADOM 6 1 5 -51 7 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 -53 7

Tilen Jamnik