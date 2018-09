Po toči trojk Slovenci vseeno trepetali za zmago

Druga pripravljalna tekma v soboto v Celju

5. september 2018 ob 19:54,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 21:58

Varaždin - MMC RTV SLO

Slovenska članska košarkarska reprezentanca je dobila pripravljalno tekmo v Varaždinu. Izbrano vrsto Hrvaške je premagala s 87:86.

Selektor Rado Trifunović je imel po odhodu Žige Dimca, ki je podpisal za nemški Bayreuth, na voljo 11 košarkarjev, od katerih se je najbolj izkazal novinec Jakob Čebašek. Ob prvem nastopu za člansko reprezentanco je zbral 22 točk, Blaž Mesiček jih je dodal 14.

Tudi sicer so Slovenci igrali kombinatorno in odprto, zadeli so kar 17 od 28 poskusov za tri (Hrvati 8/19), statistiko kazi le 17 izgubljenih žog (Hrvati 10), tudi odstotek zadetih prostih metov bi bil lahko višji (61 odstotkov).

Strelski mrk ekip v uvodnih minutah

Košarkarji obeh reprezentanc so bili v uvodnih minutah tekme strelsko sila nerazpoloženi. Izid se je prvič spremenil šele po dveh minutah in 52 sekundah, ko je prek Daria Šariča zabil Gašper Vidmar, Hrvati so prav prek Šarića prve točke dosegli šele po štirih minutah igre. V nadaljevanju se je igra obeh ekip v napadu nekoliko popravila. Še posebej pri Slovencih. Žoga je lepo krožila od igralca do igralca, Trifunovićevi izbranci so si lepo pripravljali odprte mete, odličen je bil debitant Jakob Čebašek, ki je z dvema zaporednima trojkama v drugi četrtini Sloveniji prinesel najvišje vodstvo (+9; 30:39). Hrvati so do polčasa zaostanek malce stopili (37:45).

Trojka, trojka, trojka

Na uvodu drugega polčasa je za nekaj zaporednih točk poskrbel Matic Rebec, prednost je hitro narasla na +10, nato pa so v zaključku tretje četrtine Slovenci malce popustili. Hrvati so s čvrsto obrambo izsilili napake, iz protinapadov so prednost stopili, vseeno pa nikakor niso uspeli zaustaviti Slovencev, ki so bili ostrostrelsko razpoloženi. Trojke so deževale od vsepovsod, na začetku zadnje četrtine je Luka Lapornik zadel za 61:74, Saša Zagorac je z novo trojko povišal že na +16 (61:77) in domačega selektorja Dražena Anzulovića prisilil v minuto odmora.

Hrvati uspeli le izenačiti

Odmor je gostiteljem dobro del, po delnem izidu 7:0 je svoje varovance na posvet poklical tudi Trifunović. Njihova igra se ni pretirano popravila, Hrvati so še naprej zmanjševali razliko, tri minute pred koncem je s trojko na 83:83 izenačil Jakov Mustapić. V napeti končnici so imeli Slovenci po koših Čebaška in Mesička točko prednosti. Lapornik je imel na voljo dva prosta meta, tako kot prejšnje štiri, je zgrešil tudi ta. Vseeno se Hrvatom napad za zmago ni izšel, po zgrešenem Šarićevem metu v izdihljajih srečanja je bilo dvomov o zmagovalcu konec.

Košarkarji bodo v prvem delu priprav odigrali še eno prijateljsko srečanje, in sicer proti istem nasprotniku v soboto ob 20. uri. Tekma bo v Celju.

Pripravljalni tekmi:

Varaždin:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

2.000; Mustapić 25, Bogdanović 17, Šarić 15, Žižić 12, Zubac 6, Perić in Ramljak po 4, Bilinovac 3; Čebašek (met za tri 5/7) 22, Mesiček 14, Rebec 12 in 10 podaj, Lapornik 11, Glas 10, Zagorac 8, Bratec in Vidmar po 5.

Met iz igre: 30/64; 28/51

Met za dve: 22/46; 11/23

Met za tri: 8/18; 17/28

Prosti meti: 18/22; 14/23

Skoki: 30; 34

Podaje: 19; 18

Izgubljene žoge: 10; 17

Celje, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Mitja Lisjak