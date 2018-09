Glas: Kot ponosen Slovenec se zgledujem po Dončiću in Dragiću

5. september 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

V pomlajeni in oslabljeni reprezentanci, ki se pripravlja na četrti cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je najmlajši nadarjeni 17-letni Gregor Glas, ki velja za velik up slovenske košarke.

Selektor Rado Trifunović se je pred nadaljevanjem kvalifikacij, kjer so evropski prvaki po slabih predstavah v prvih treh ciklih v zelo težki situaciji, znašel v nezavidljivem položaju, saj je dobil številne odpovedi. Primoran je bil v pomladitev izbrane vrste, mesto na pripravah pa je tako namenil tudi komaj 17-letnemu Glasu, ki je sicer že kar nekajkrat opozoril nase in svoj razkošen talent ter vsestranskost pokazal tudi že v članski kategoriji.

"Igranje za reprezentanco je za vsakega športnika največji cilj in predstavljati svojo državo je nekaj najlepšega. Zdaj, ko sem prišel na to najvišjo raven in v člansko ekipo, pa mi sploh pomeni ogromno. Upam le, da se bom dobro odrezal," je dejal mladenič iz Krškega, ki sicer tri leta igra v Kopru za Primorsko in kjer je priložnost v prvoligaški konkurenci v članskem moštvu v Ligi Nova KBM dobil, še preden je dopolnil 16 let.

Že nekaj je opozaril nase, med drugim se je izkazal tudi na kampu najobetavnejših košarkarjev svoje generacije lani v Barceloni, kjer si je prislužil mesto v ekipi za tradicionalni selekcijski turnir Jordan Brand Classic v Brooklynu. Letos je sodeloval v Beogradu na kampu Lige NBA Basketball Without Borders, kjer so mladim košarkarjem z nasveti pomagali sloviti zdajšnji in nekdanji NBA-igralci, med drugim pa je v srbsko prestolnico prišel tudi trenerski velikan Gregg Popovich.

V ekipi Hrvaške kar štirje iz Lige NBA

"Izkušnja v Beogradu je bila neverjetna, saj je sodelovalo veliko trenerjev in igralcev iz NBA-ja. Dobro smo trenirali, oni pa so nam dali številne nasvete, kako igrati in kako se vesti na igrišču. Vse skupaj je bilo neprecenljivo in veliko smo se naučili," je ob tem dejal Glas, ki je torej v Beogradu vadil pod taktirko nekaterih NBA-igralcev, zdaj pa se bo v dresu reprezentance pomeril z nekaterimi na pripravljalnih tekmah, saj Slovenijo čakata dve srečanji s Hrvaško, ki ima v tem ciklu zelo močno zasedbo na čelu z Bojanom Bogdanovićem iz Indiane, Dariem Šarićem iz Philadelphie, Antejem Žižićem iz Clevelanda, in Ivico Zubcem iz Lakersov.

"Skušal bom biti čim bolj močan in se boriti po svojih najboljših močeh, da se jim ne bom kar tako pustil, čeprav sem mlajši," je dodal 196 centimetrov visoki branilec, ki sicer o pričakovanjih in morebitni minutaži ne razmišlja: "Ne računam na nič. Vesel sem le, da sem tukaj. Dal bom vse od sebe in skušal pokazati, kar znam. Nisem si predstavljal, da bom že tako zgodaj dobil vabilo. Sem res prijetno presenečen. Najprej mi je informacijo predal glavni trener Jurica Golemac, naslednje jutro pa sem dobil sporočilo še od selektorja Rada Trifunovića. Res sem bil zelo presenečen in takoj pripravljen na izziv."

Letos je bil ključen mož izbrane vrste U18, ki si je na evropskem prvenstvu divizije B izborila napredovanje. Gregor je bil prvi slovenski strelec in izbran v idealno peterko turnirja. V generaciji letnika 2001 je nekaj zanimivih imen, ki precej obetajo. Ob Glasu sta to zagotovo še Rok Radović in Žiga Samar. Glede na prikazano in dejstvo, da je že zdaj dobil priložnost v članski reprezentanci, pa se od mladega Krčana tudi veliko pričakuje v prihodnosti: "V bistvu o tem ne razmišljam oziroma se ne obremenjujem. Ne čutim bremena, le treniramo, kot je treba, in ves čas skušam dati vse od sebe."

Dončić in Goran Dragić za zgled

Že v mlajših kategorijah je letos prišlo do odpovedi, tako tudi selekcija, kjer je bil glavni nosilec Glas, ki o utrujenosti ne razmišlja, ni odigrala v popolni zasedbi. "Je bilo kar naporno poletje, ampak časa za utrujenost ni. Treniral sem že v Kopru 'na polno', zdaj pa še tu v reprezentanci. Sem popolnoma pripravljen," je pristavil Posavec, ki se zgleduje po dve leti starejšemu Luki Dončiću, velik vzor pa mu je tudi Goran Dragić: "Tako kot mislim, da skoraj vsem Slovencem, je tudi meni idol Dončić, glede na to, kar je pokazal in naredil do zdaj pri teh letih. Zagotovo je to tudi Goran Dragić. Kot ponosen Slovenec se zgledujem po njiju."

Na pripravah reprezentance je poleg Glasa še en košarkar Primorske, Luka Vončina, njun klubski soigralec Žan Mark Šiško pa je sodelovanje odpovedal. "V klubu so mi takoj rekli, da moram iti in da je to neverjetna izkušnja. Nič me niso zadrževali," je zatrdil Glas in dodal: "V Kopru sem zelo zadovoljen. Hitro sem dobil priložnost v prvi ekipi. Vsako leto je poleg mene veliko izkušenih igralcev, od katerih se veliko naučim. V teh letih pri Primorski sem po mojem mnenju zelo napredoval."

V pretekli sezoni je s Primorsko postal kadetski prvak in bil izbran za MVP-ja zaključnega turnirja. Še naprej bo igral tudi pod vodstvom Mira Alilovića, ki se je v Sloveniji z delom v mlajših kategorijah izkazal tako v reprezentančnih selekcijah kot pri Slovanu, ko je ljubljanski klub še slovel z izvrstno produkcijo igralcev. Kot pravi Glas, se od njega veliko nauči. Zdaj bosta sodelovala še v mladinski selekciji. Sicer pa večino časa trenira pri članih, kjer zagotovo Jurica Golemac od njega v novi sezoni pričakuje še stopničko višje: "Zagotovo se od mene pričakuje korak naprej, kar pričakujem tudi sam. Seveda je odvisno od mene, kako bom treniral in kaj bom pokazal na parketu. Igral bom, kolikor si bom zaslužil. Ko bom dobil priložnost, jo pa moram izkoristiti."

Tilen Jamnik