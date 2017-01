Westbrook vse boljši tudi pri metu za tri točke

Vujačić ni igral

8. januar 2017 ob 07:48

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je števec trojnih dvojčkov v letošnji sezoni povišal na 17, tokrat je blestel pri zmagi nad Denverjem s 121:106.

Pri visoki zmagi je dosegel 32 točk, 17 skokov in 11 podaj. Ko je v zadnjih dveh sezonah dosegel

trojnega dvojčka, so Thunderji skoraj vedno zmagali (32-3).

V zadnjih dneh blesti pri metu za tri točke. Pred dnevi je postavil osebni rekord (osem zadetih trojk), tokrat je bil od 12 metov natančen sedemkrat). "Želim si biti le zbran pri metu, potem je vse lažje," je bil po tekmi miren Westbrook. Oklahomo zdaj čaka gostovanje pri Chicagu.

Vujačić obsedel na klopi

New York je bil nemočen pri porazu pri Indiani (123:109). Saša Vujačić je bil edini kratkohlačnik, ki ni dobil priložnosti za nastop. V zadnjih dneh slabo kaže tudi Benu Udrihu, ki ne dobiva priložnosti v Detroitu. Tokrat na parket ni stopil prav noben igralec Pistonsov, saj je bil obračun Portland - Detroit odpovedan zaradi snežnega viharja.

Liga NBA, tekme 7. januarja:

INDIANA - NEW YORK 123:109

Teague in George po 19; Anthony in Jennings po 17, Vujačić tokrat ni igral.

BOSTON - NEW ORLEANS 117:108

Thomas 38, Smart 22; Davis 36 in 15 skokov, Galloway 20.



CHICAGO - TORONTO * 123:118

Butler 42 in 10 skokov, Wade 20; DeRozan 36, Lowry 27.

* - po podaljšku



OKLAHOMY CITY - DENVER 121:106

Westbrook 32, 17 skokov in 11 podaj, Adams 16; Chandler 24, Barton 21.

MINNESOTA - UTAH 92:94

LaVine 24, Towns 18 in 15 skokov, Hill 19, Hayward 16.



DALLAS - ATLANTA 82:97

Barnes 21; Hardaway 22, Schroder 20, Millsap 17, Howard 15 in 20 skokov.



SAN ANTONIO - CHARLOTTE 102:85

Bertans 21, Leonard 19; Walker 18, Lamb 13.



PORTLAND - DETROIT preloženo

Lestvice, Vzhodna konferenca

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 36 24 12 66,7 BOSTON CELTICS 37 23 14 62,2 NEW YORK KNICKS 37 17 20 45,9 PHILADELPHIA 76ERS 34 9 25 26,5 BROOKLYN NETS 35 8 27 22,9 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 35 27 8 77,1 INDIANA PACERS 38 20 18 52,6 MILWAUKEE BUCKS 35 18 17 51,4 CHICAGO BULLS 37 19 18 51,4 DETROIT PISTONS 38 17 21 44,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 37 21 16 56,8 CHARLOTTE HORNETS 38 20 18 52,6 WASHINGTON WIZARDS 35 17 18 48,6 ORLANDO MAGIC 38 16 22 42,1 MIAMI HEAT 38 11 27 28,9



Zahodna konferenca

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 38 23 15 60,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 38 22 16 57,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 38 16 22 42,1 DENVER NUGGETS 37 14 23 37,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 37 11 26 29,7 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 37 31 6 83,8 LOS ANGELES CLIPPERS 39 25 14 64,1 SACRAMENTO KINGS 36 15 21 41,7 LOS ANGELES LAKERS 40 14 26 35,0 PHOENIX SUNS 37 12 25 32,4 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 37 30 7 81,1 HOUSTON ROCKETS 38 29 9 76,3 MEMPHIS GRIZZLIES 39 23 16 59,0 NEW ORLEANS PELICANS 38 14 24 36,8 DALLAS MAVERICKS 37 11 26 29,7

