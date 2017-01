Oklahomi ni pomagalo niti 49 točk Westbrooka

6. januar 2017 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Derbi ekip, ki ju zaznamujeta dva igralca v odlični formi, je dobil Houston, ki je pred svojimi gledalci premagal Oklahomo s 118:116.

Pri poražencih je blestel Russell Westbrook, ki je dosegel kar 49 točk. Oklahomi je uspelo izničiti zaostanek 14 točk v zadnji četrtini, a zadnjo besedo je imel James Harden (26), ki je lepo zaposlil Neneja. Jerami Grant je storil prekršek, Nene pa je zadel oba prosta meta. Z 18 točkami je dosegel rekord sezone.

Detroit je v še eni drami strl odpor Charlotta s 115:114. Beno Udrih je spet obsedel na klopi Pistonsov.

Liga NBA, tekme 5. januarja:

DETROIT - CHARLOTTE 115:114

Harris 25, Jackson 22 in 11 podaj, Morris 20 in 10 skokov, Marjanović 15 in 19 skokov, Udrih ni igral; Walker 32.

INDIANA - BROOKLYN 121:109

George 26, Turner 25 in 15 skokov, Teague 21 in 15 podaj; Booker in Hamilton po 16.



TORONTO - UTAH 101:93

Lowry 33, DeRozan 23, Valančiunas 18 in 13 skokov; Mack 17, Hayward 16.



NEW ORLEANS - ATLANTA 94:99

Davis 20 in 19 skokov, Holiday 18; Schroder 23, Millsap 17.

HOUSTON - OKLAHOMA CITY 118:116

Harden 26 in 12 podaj, Gordon 22; Westbrook 49 (met iz igre: 16/34), Oladipo 17.



DALLAS - PHOENIX 95:102

Williams 20, Barnes 19; Bledose 26, Booker 22, Chandler 3 in 18 skokov.



DENVER - SAN ANTONIO 99:127

Jokić 19 in 11 skokov; Aldridge 28, Leonard 24, Parker 21, Gasol 17.



PORTLAND - LA LAKERS 118:109

McCollum 27, Lillard 21 in 10 podaj, Turner 20; Russell 22, Clarkson 21.

Tekme 6. januarja:

WASHINGTON - MINNESOTA

ORLANDO - HOUSTON

BOSTON - PHILADELPHIA

BROOKLYN - CLEVELAND

MILWAUKEE - NEW YORK

LA LAKERS - MIAMI

GOLDEN STATE - MEMPHIS

SACRAMENTO - LA CLIPPERS

Lestvice, Vzhodna konferenca

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 35 24 11 68,6 BOSTON CELTICS 35 21 14 60,0 NEW YORK KNICKS 35 16 19 45,7 PHILADELPHIA 76ERS 33 9 24 27,3 BROOKLYN NETS 34 8 26 23,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 34 26 8 76,5 MILWAUKEE BUCKS 34 18 16 52,9 INDIANA PACERS 37 19 18 51,4 CHICAGO BULLS 36 18 18 50,0 DETROIT PISTONS 38 17 21 44,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 36 20 16 55,6 CHARLOTTE HORNETS 37 20 17 54,1 WASHINGTON WIZARDS 34 16 18 47,1 ORLANDO MAGIC 37 16 21 43,2 MIAMI HEAT 37 11 26 29,7



Zahodna konferenca

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 37 22 15 59,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 37 21 16 56,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 38 16 22 42,1 DENVER NUGGETS 36 14 22 38,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 35 11 24 31,4 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 36 31 5 86,1 LOS ANGELES CLIPPERS 38 24 14 63,2 SACRAMENTO KINGS 35 15 20 42,9 LOS ANGELES LAKERS 39 13 26 33,3 PHOENIX SUNS 37 12 25 32,4 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 36 29 7 80,6 HOUSTON ROCKETS 37 28 9 75,7 MEMPHIS GRIZZLIES 38 22 16 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 37 14 23 37,8 DALLAS MAVERICKS 36 11 25 30,6

