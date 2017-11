Spidvejska elita tudi prihodnje leto v Krškem

Matej Žagar v minuli sezoni sedmi

17. november 2017 ob 18:58

Krško - MMC RTV SLO, STA

Stadion Matije Gubca v Krškem bo tudi v naslednji sezoni gostil najboljše spidvejiste na svetu. Ti bodo v Krškem gostovali 8. septembra, na osmi od enajstih dirk svetovnega prvenstva.

Med elito bo v prihodnji sezoni tudi Slovenec Matej Žagar, ki je v pravkar končanem prvenstvu osvojil sedmo mesto. Svetovni prvak je postal Avstralec Jason Doyle.

Začetek 12. maja v Varšavi

Nova sezona se bo začela 12. maja na nacionalnem stadionu v Varšavi; večina prirediteljev je obdržala svoje dirke, v zvezi so še za tri leta podaljšali sodelovanje z danskim Horsensom, novinec je Hallstavik, ki bo prvič gostil švedsko dirko namesto Stockholma.

Na koledarju bo 11 dirk, najdaljšo tradicijo med njimi ima češka preizkušnja, saj bo praški stadion Marketa 26. maja gostil že 22. zaporedno dirko serije Grand Prix. Eden od vsakoletnih vrhuncev je preizkušnja na stadionu Millenium v Cardiffu, ki se je je oprijel vzdevek speedwayskega Monaka, preizkušnja bo tam 21. julija. Sezona se bo predvidoma končala oktobra v Melbournu, a je ta dirka za zdaj edina v koledarju, ki še nima dokončne potrditve.

Med povabljenci trije svetovni prvaki

Žagar si je s sedmim mestom v SP 2017 zagotovil neposredno uvrstitev v naslednjo sezono; v osmerici neposredno uvrščenih so poleg njega še svetovni prvak Doyle, Poljak Patryk Dudek, Britanec Tai Woffinden, Poljaka Maciej Janowski in Bartosz Zmarzlik, Rus Emil Sajfutdinov in Šved Fredrik Lindgren. V kvalifikacijah pa so bili uspešni Poljak Przemyslaw Pawlicki, Rus Artjom Laguta in Britanec Craig Cook. Seznam 15 dirkačev v SP 2018 (na vsaki dirki ima lokalni prireditelj pravico izbrati še enega udeleženca) pa končujejo vozniki s povabilom, med njimi so tokrat trije nekdanji svetovni prvaki Američan Greg Hancock, Danec Nicki Pedersen in Avstralec Chris Holder, vsi so imeli letos težave s poškodbami, ter še Slovak Martin Vaculik, SP je sicer končal tik za mejo osmerice na devetem mestu. Prva rezerva pa bo Danec Niels-Kristian Iversen.

Koledar SP v spidveju 2018:

12. maj: Varšava, VN Poljske

26. maj: Praga, VN Češke

30. junij: Horsens, VN Danske

7. julij: Hallstavik, VN Švedske

21. julij: Cardiff, VN Velike Britanije

11. avgust: Malilla (Švedska), VN Skandinavije

25. avgust: Gorzow, VN Poljske

8. september: Krško, VN Slovenije

22. september: Teterow, VN Nemčije

6. oktober: Torun (Poljska), VN Toruna

VN Avstralije, Melbourne (datum še ni določen)

A. V.