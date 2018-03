Poudarki Pregled iger slovenskih nogometnih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Nemanja Mitrović na treningu reprezentance 8. junija lani v Stožicah pred tekmo proti Malti. Foto: www.alesfevzer.com Robert Berić je v zelo dobri formi, od januarja je na desetih tekmah za St. Etienne zadel šestkrat (petkrat v prvenstvu in enkrat v pokalu). Foto: Reuters Benjamin Verbič je na zasneženi zelenici v Kijevu dosegel svoj prvi gol za Dinamo. Proti Zorji iz Luganska je v 58. minuti - le štiri minute po vstopu na igrišče - izenačil na 1:1. Na koncu so se gostitelji veselili zmage s 3:2. Foto: Twitter Miha Zajc v pogovoru z nekdanjim soigralcem pri Olimpiji Ricardom Alvesom po nedeljskem derbiju Prve lige TS v Novi Gorici. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Tomaž Kavčič bo reprezentanco prvič zbral 19. marca na Brdu pri Kranju. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Messi odločil derbi in Barceloni zagotovil +8 Berić dvakrat med strelci, zapravil je tudi 11-m Dodaj v

Mitrović po poti Šporarja in Verbiča - prvič v polno za novi klub

Zajc proste dni izkoristil za obisk tekme Gorica - Olimpija

5. marec 2018 ob 22:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemanja Mitrović je s svojim prvim golom v dresu Jagiellonie Bialystok kronal strelsko bogat teden slovenskih nogometašev na delu v tujini. Za vodilno moštvo poljskega prvenstva je zadel ob zmagi nad Wislo Krakov Mateja Palčiča z 2:0.

Nekdanji branilec Olimpije je v ponedeljek zvečer v 78. minuti po predložku iz kota z glavo postavil končni izid tekme, na kateri je Jagiellonia, klub z vzhoda Poljske blizu meje z Belorusijo, slavila že peto zmago na prav toliko srečanjih v spomladanskem delu prvenstva. Prejšnji torek je na vročem gostovanju v Varšavi pri Legii z 0:2 dobila tudi derbi vodilnih moštev na lestvici. Vse od 15. minute je igrala z igralcem več.

25-letni Mitrović, član Jagiellonie od avgusta lani, bo sodeč po novici na spletni strani kluba tudi udeleženec uvodne reprezentančne akcije v tem letu, tako kot oba njegova soigralca Roman Bezjak in Dejan Lazarević, ki sta v Bialystok prišla v zimskem prestopnem roku. Novi selektor Tomaž Kavčič bo izbrano vrsto prvič zbral čez dva tedna, 23. marca bo sledilo gostovanje v Celovcu, štiri dni pozneje pa še domača prijateljska tekma proti Belorusiji v Stožicah.

Lazarević rezervist, Bezjak zasidran v prvi postavi

Mitrović se je na seznamu članske reprezentance prvič znašel maja 2016, a mu je tedaj udeležbo na zboru pred tekmama proti Švedski in Turčiji odnesla huda poškodba ahilove tetive na treningu Olimpije. Leto pozneje je le okusil reprezentančno ozračje na desetdnevnih pripravah pred tekmo proti Malti, ko je Srečko Katanec vpoklical kar 27 nogometašev.

Kavčiča dobro pozna že iz mlade reprezentance, v kateri je bil v kvalifikacijah za EP 2013 standardni član njegove začetne enajsterice. Eden izmed najudarnejših igralcev tedanje generacije je bil Lazarević, za katerega Poljska po neposrečenih dveh letih in pol v Turčiji (Antalyaspor, Karabükspor) predstavlja nekakšen nov začetek. Pri Jagiellonii ima za zdaj status rezervista, štirikrat na petih tekmah je dobil priložnost za igro v drugem polčasu.

Bezjak, ki se pri Darmstadtu v nemški drugi ligi ni naigral, je že zasidran v začetni enajsterici, prispeval je tudi en zadetek - 23. februarja v tretjem nastopu za novi klub. Enak dosežek je v novih sredinah ta konec tedna uspel tudi Andražu Šporarju pri Slovanu iz Bratislave in Benjaminu Verbiču pri Dinamu Kijev (glej tabelo spodaj!).

13. in 14. gol Berića v Ligue 1

Za najboljšo predstavo je sicer v soboto poskrbel Robert Berić, ki je v francoskem prvenstvu za St. Etienne zadel dvakrat. Dijon, ki ima peti najboljši napad v ligi, je pred 25.150 gledalci na stadionu Geoffroya Guicharda dvakrat vodil, Berić je dvakrat izenačil. V prvem polčasu je pri izidu 0:1 zastreljal tudi 11-metrovko (meril je preveč po sredini), še prej pa je po lepem ustavljanju žoge s prsmi za las streljal mimo vrat. "V prve pol ure bi se lahko veselil hat-tricka," je dogodke na zelenici povzel trener Jean-Louis Gasset.

Krčan je od januarske vrnitve iz Anderlechta na devetih tekmah v Ligue 1 dosegel pet golov, štiri na zadnjih štirih srečanjih. Najboljši strelec St. Etienna Jonathan Bamba ima le še enega več. Skupaj je Berić igral 660 minut. V francoski ligi je od prihoda iz Rapida avgusta 2015 dosegel 14 zadetkov.

Proti Dijonu je prvega z glavo prispeval tik pred koncem prvega polčasa, čeprav mu je na robu kazenskega prostora najprej spodrsnilo, a se je takoj pobral in nagrada je prišla nekaj sekund pozneje. Pri drugem golu je ostal osamljen na polovici gostov in močno streljal od daleč. Žoga je z nekaj sreče šla med nogama branilcu in presenetila vratarja.

Trener z optimizmom gleda v prihodnost

10-kratni francoski prvak zadnjih šest tekem ne pozna poraza. Štirikrat je zaostajal, a se vselej rešil. Tako je prišel do treh remijev in zmage.

"To je tisto, kar nam še pred kratkim ni uspevalo. Nikoli se ne predamo. Zadovoljni smo, da smo nadaljevali pozitivni niz, čeprav smo si želeli z zmago splezati v prvo polovice lestvice (trenutno so na 13. mestu, op. a.). Glede na priložnosti, ki smo jih imeli, z optimizmom gledam v prihodnost. Robertovo izenačenje na 1:1 je bilo zelo pomembno in je simbol naše ekipe v tem trenutku. Najtežje v nogometu je dosegati zadetke. Zgrešena 11-metrovka se pač zgodi, tudi drugi igralci grešijo z bele točke. Najpomembneje je, da se nikoli ne preda," je še dejal Gasset.

Zajc blesti pri Empoliju

Odlično še naprej igra tudi Miha Zajc, ki se je med tednom (prejšnji torek) šestič v tej sezoni vpisal med strelce za Empoli, ko je klub iz Toskane pred domačimi navijači z 1:1 remiziral proti Avellinu. Primorski vezist je ob tem zbral še devet podaj, s čimer je drugi najboljši podajalec italijanske druge lige. Empoli s tekmo manj zaseda drugo mesto na lestvici, dve točki za vodilnim Frosinonejem.

V ponedeljek zvečer bi moral gostovati v Foggii, a je bilo srečanje zaradi tragične smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija preloženo. "Upam, da bomo odpadlo tekmo nadomestili čim prej, dokler smo v tako dobri formi," nam je z nasmeškom na obrazu povedal Zajc, ki je proste dni v nedeljo izkoristil za obisk tekme slovenske lige med Gorico in Olimpijo ter pozdravil nekdanje soigralce.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Matej Rijavec