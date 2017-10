Na Anfieldu videl zadnji gol Gerrarda, čez dva tedna bo Maribor

"Naslovov ni, a zvestoba, navijaška strast, pripadnost in ponos ostajajo"

18. oktober 2017 ob 09:00

Maribor - MMC RTV SLO

Tako predano, kot je nekoč igral za Celje in slovensko rokometno reprezentanco, Uroš Šerbec navija za Liverpool. Sinoči seveda ni zamudil priložnosti za ogled tekme v Ljudskem vrtu.

"Napovedujem zmago Liverpoola z 0:2," nam je odgovoril pred srečanjem, ko smo ga povprašali za "stavo" na izid. Kdo bo zadel, pa ni želel prerokovati: "Strelsko se igralci v tej sezoni še niso pretirano izkazali, zaradi mene lahko da dva gola tudi Mignolet (vratar, op. a.)."

Prav v Mariboru so navijači redsov nato dočakali strelski izbruh svojih ljubljencev, bilo je kar 0:7. Morda je to napoved, da bo petkratnim evropskim prvakom bolje steklo tudi v angleškem prvenstvu, v katerem po osmih krogih zasedajo osmo mesto.

"Že od zadnjega evropskega naslova leta 2005 smo navajeni na to, da izidi niso takšni, kot si želimo, oziroma takšni, ki tako uglednemu klubu z veliko osvojenimi lovorikami pritičejo. Naslovov ni, a zvestoba, navijaška strast, pripadnost in ponos ostajajo. Iz leta v leto in iz tekme v tekmo upamo, da bo boljše. Žal še ni to to, ampak verjamemo, da se bo enkrat rezultatsko odprlo in da bomo potem še bolj ponosni in veseli," je povedal Šerbec, ki je trenutno trener Slovenj Gradca v 1. B ligi in pomočnik selektorja Veselina Vujovića v slovenski reprezentanci.

Maribor proti Liverpoolu - neprecenljivo

Žreba za skupinski del Lige prvakov ravno zaradi treninga ni mogel spremljati v živo, a se je njegova želja po gostovanju Liverpoola pod Kalvarijo uresničila. "Napovedal sem, da bo Liverpool prišel v Maribor, in rekel, da me drugo ne zanima. In točno tako je bilo. S prijatelji smo zelo veseli, da smo priča tekmi med tema dvema kluboma, ki sta nam oba blizu. In da smo lahko prisotni na tem spektaklu. Neprecenljivo, kot pravijo v enem izmed oglasov za Ligo prvakov (smeh). Povezanost med klubom in navijači Liverpoola je zelo podobna kot je med Mariborom in Mariborčani."

Šerbec bo čez dva tedna obiskal tudi Anfield, vijoličaste čaka namreč 1. novembra gostovanje na tem kultnem stadionu. Nekdanji rokometni šampion je dvakrat že užival ob spremljanju Liverpoolovih tekem na domači zelenici: "Prvič sem bil tam leta 2008 na tekmi proti Blackburnu, ko sem praznoval 40. rojstni dan. Maja 2015 pa sem si ogledal dvoboj s Queens Park Rangersom. To je bila zadnja tekma Stevena Gerrarda na Anfieldu, na kateri je dosegel zadetek. Gol je proslavljal en meter od nas in to mi bo ostalo še posebej v spominu. On je res novodobna legenda kluba. Ponosen sem na to, da sem bil tedaj na tekmi."

Simpatija se je prelevila v veliko pripadnost

Navijač Liverpoola je že od majhnega, to strast pa je prenesel tudi na hčer, ki ga je spremljala v Ljudskem vrtu. "Začelo se je, ko sem bil star 10, 12 let, kaj pa vem. Ko je bil Liverpool ob koncu 70. let trikrat evropski prvak, smo slišali za to. To je bil takrat top klub. Postal je simpatija, sčasoma pa se je vse skupaj prelevilo v veliko pripadnost. Z leti spoznaš, kakšna navijaška razsežnost in inštitucija je to. In potem ostaneš v tem. Ko prideš enkrat na Anfield, se ti pripadnost še bolj poglobi in se še bolje zaveš veličine takega kluba."

Zadnji zadetek Stevena Gerrarda na Anfieldu (Liverpool - Queens Park Rangers 2:1, 2. maja 2015)



Matej Rijavec