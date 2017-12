"Nisem kopija Katanca. Vedno sem delal s svojo glavo."

Portret novega moža na klopi Slovenije

5. december 2017 ob 09:54

Brdo pri Kranju

Slovenija je z včerajšnjim imenovanjem Tomaža Kavčiča dobila sedmega selektorja članske nogometne reprezentance. Poznamo ga predvsem po vodenju mladih nogometašev pred nekaj leti, sicer pa je za širšo javnost precejšnja neznanka.

Odraščal je v Beli krajini in Goriških brdih. Večino igralske kariere, bil je vezist z dobrim občutkom za žogo, je preživel v Novi Gorici. Tam je odigral tudi prvo sezono v samostojni Sloveniji in 1. aprila 1992 proti Muri (3:0) dosegel gol, ko je bil star 38 let in 4 mesece. S tem je še vedno najstarejši strelski debitant v zgodovini prve slovenske lige. V naslednji sezoni je še 14-krat stopil na igrišče v dresu Svobode, nato pa obesil kopačke na klin.

Učil se je ob Miklaviču

Prve trenerske korake je naredil ob Milanu Miklaviču, s katerim sta Gorico leta 1996 popeljala do prvega naslova državnega prvaka. Z Miklavičem sta pozneje sodelovala tudi na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki kot pomočnika Matjaža Keka. V Novi Gorici je Kavčič septembra 2000 v vlogi začasnega trenerja doživel enega izmed svojih vrhuncev, ko je belo-modre v prvem krogu Pokala Uefa vodil na dvobojih proti Romi slovitega Fabia Capella.

Leta 2001 se je vrnil v rodni Črnomelj, pri Beli krajini pa je po vmesni prekinitvi deloval tudi nekaj let pozneje, ko je ta igrala v prvi ligi. Tam je odkril tedaj še najstnika Jasmina Kurtića. Bil je še trener ljubljanskega Factorja, Grosupelj in v sezoni 2007/08 Livarja iz Ivančne Gorice, s katerim pa mu pričakovano ni uspelo obstati med prvoligaško druščino.



Še kot trener Livarja je bil konec februarja 2008 imenovan za selektorja slovenske reprezentance do 21 let (njeno prvo ime je bil takrat Tim Matavž), s katero je končal kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo leta 2009. Pred njim je bil na tem položaju Branko Zupan. Tudi v naslednjih kvalifikacijah je Slovenija zasedla četrto mesto v svoji skupini za Ukrajino, Belgijo in Francijo.

Deloval tudi na Kitajskem

Precej uspešnejše so bile kvalifikacije za Euro 2013 v Izraelu, ki so jih Slovenci sklenili na drugem mestu, za dve točki so bili boljši le Švedi. Pod Kavčičem je za reprezentanco po nekajletnem premoru znova zaigral Kevin Kampl (predtem je bil član izbrane vrste do 15 let, ki jo je vodil Kek), pomembni člani tiste generacije so bili še Jan Oblak, Rene Krhin, Miha Mevlja, Robert Berić, Antonio Delamea Mlinar in Luka Krajnc, pa tudi že nekoliko pozabljeni Dejan Lazarević, Haris Vučkić in Rajko Rep.

Kavčič je bil na čelu reprezentance U-21 tudi večji del kvalifikacij za EP 2015, v katerih je zaostala za Dansko in Rusijo. Med drugim je spoznal Andraža Šporarja, Benjamina Verbiča in Miho Zajca, julija 2014 pa je mesto prepustil dotedanjemu pomočniku Robertu Englaru in sprejel izziv na Kitajskem, kjer je sedel na klopi dveh drugoligaških klubov.

Prepričati bodo poskušali z igro in delom

Pred začetkom kvalifikacij za SP 2018 je na željo selektorja okrepil strokovni štab Srečka Katanca v članski reprezentanci Slovenije. Kot je na svoji zadnji novinarski konferenci po tekmi proti Škotski pred dvema mesecema povedal Katanec, naj bi se že tedaj dogovorili, da bo po njegovem odhodu reprezentanco prevzel Kavčič.

"Nekega posebnega programa nisem imel. Moje delo je znano, verjetno je veliko vlogo, da sem postal selektor, odigralo to, da sem bil skoraj sedem let v mladi reprezentanci in da je veliko igralcev zdaj med člani. Za takšno kontinuiteto se je odločilo tudi veliko zelo močnih reprezentanc v Evropi," je za TV Slovenija v prvem odzivu sinoči dejal Kavčič in poudaril: "Prepričati bomo poskušali z igro in delom. Nisem kopija Katanca. Imam svojo vizijo, vedno sem delal s svojo glavo. Tako bo tudi zdaj."

Pomočnika tudi kondicijski trener in analitik

Novinarske konference selektorja v prihodnje gotovo ne bodo več takšen šov, kot so bile v zadnjih petih letih. Kavčič, ki je prejšnji teden dopolnil 64 let, je bolj redkobeseden, a čeprav se zaradi nekoliko mrkega izraza na obrazu marsikomu zdi drugače, priznava, da je ljudski človek. V enem izmed intervjujev pred leti je razložil, da je kot mladenič dobro leto delal na ladji kot mornar, zanimata ga tudi alternativna glasba in umetnost.

V mladi reprezentanci je bil blizu igralcem, imel je "očetovsko" vlogo, vendar z jasno postavljenimi pravili: "Imam tak način dela, da se veliko pogovarjam, a za hierarhijo se ve." Kavčič, ki se je v preteklosti veliko izobraževal, bo imel v svojem štabu tudi trenerja za kondicijsko pripravo in analitika.

Matej Rijavec