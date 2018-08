Nogometašice Olimpije končale kvalifikacije brez gola in točke

Somatio Barcelona do prvega mesta

13. avgust 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometašice Olimpije so kvalifikacije za Ligo prvakinj končale s tremi porazi. V zadnjem krogu so v Stožicah izgubile proti Slovanu iz Bratislave z 0:1.

Izbranke Petra Kristana so bile tokrat blizu točki, potem ko so uvodoma izgubile proti Minsku z 0:6, nato pa z enakim izidom še proti Somatiu Barceloni.

Alexandra Holla je odločila srečanje v Stožicah v 74. minuti. Unovčila je napako Neve Kumalić, ki si je slabo zaustavila žogo, 23-letna Slovakinja je krenila sama proti vratom in ukanila Pio Božič v vratih Ljubljančank. Pet minut zatem je bila izključena Adrijana Moriu, ki je prejela dva rumena kartona, in Slovakinje so z igralko več ohranile prednost do konca.

Igralke fizično premalo pripravljene

"Prvi dve tekmi na turnirju v Ljubljani sta bili zelo težki, na tretjem obračunu smo lažje igrali, bili smo enakovredni. Žal smo naredili napako, potem smo dobili še rdeči karton. To nas je stalo dobrega rezultata. Upali smo na točko, tri bi bile zelo lepe. V primerjavi z lani nismo naredili koraka nazaj, smo pa imeli težjo skupino kot lani. Pa tudi danes smo imeli smolo, tekma proti Slovanu bi se lahko obrnila tudi v našo korist. Žal pa so igralke turnir Lige prvakinj pričakale premalo fizično pripravljene," je pojasnil trener Kristan.

Barcelona na prvem mestu

V skupini 2 je prvo mesto osvojila Somatio Barcelona, ki je še tretjič zmagala, tokrat je v Šiški premagala Minsk z 2:0. Španke so zbrale devet točk, Minsk šest, Slovan tri, Olimpija pa je turnir končala brez točk in brez doseženega zadetka.

V prvem delu kvalifikacij je skupno deset turnirjev. Zmagovalci turnirjev oziroma skupin in dve najboljši drugouvrščeni ekipi se bodo prebili v naslednji del tekmovanja med 32 najboljših ekip. Sledili bodo osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, ki bo 18. maja 2019 v Budimpešti.

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog:

Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana 1:0 (0:0)

Holla 74.

RK: Mori 79.

Olimpija Ljubljana: Božič, Kos, Kralj, Mori, Milovič, Benak, Kumalič, Angelovska, Škvorc, Rogan, Kalašić (Vindišar/46.)

Somatio Barcelona – Minsk 2:0

A. G.