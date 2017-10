Prosinečki: Slovenija ima dobro reprezentanco. Potencial je.

V igri tudi za selektorja BiH

13. oktober 2017 ob 20:17,

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 20:26

Zagreb - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Hrvat Robert Prosinečki se omenja kot eden od možnih novih selektorjev slovenske nogometne reprezentance. V Zagrebu je nekoč odličnega igralca obiskal Urban Laurenčič.

48-letni Prosinečki ni skrival, da se z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) dogovarja za sestanek. "Slišali smo se. Najverjetneje se bomo v nekaj dneh pogovorili. Videli bomo, kaj pričakujem jaz in kaj zveza," je v pogovoru za TV Slovenija dejal Prosinečki.

Po slabih treh letih skorajda zagotovo odhaja s selektorskega mesta Azerbajdžana novim izzivom naproti. "Slovenija ima dobro reprezentanco. Slovenski igralci igrajo v Italiji, Nemčiji, povsod, v Franciji. Igralci so kakovostni. Potencial je."

Slovenski igralci se znajdejo v vseh postavitvah

Čudežev ne obljublja. Selektorji so v svojem delovanju omejeni. Treningov je pred tekmami zelo malo. "V tako kratkem času ni mogoče narediti bistvenih sprememb. Igralce je treba motivirati in kar najbolje postaviti na igrišče. V štirih dnevih ne moreš delati čudežev. Toda slovenski reprezentanti igrajo v svojih klubih in se znajdejo v vseh postavitvah."

Zagreb je blizu in to bi lahko vplivalo na odločitev o vodenju slovenske reprezentance. V Bakuju namreč živi tudi njegova družina. "Ko razmišljam o selitvi, najprej preverim, kako je s školami oziroma da bosta otroka poskrbljena. Potem z ženo pomisliva, ali rešitev ustreza tudi nama. Družina je najpomembnejša."

Časa za omahovanje ni. Za sestanek z njim se dogovarja tudi bosanska nogometna zveza.

A. V., Urban Laurenčič, TV Slovenija